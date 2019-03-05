Erdoğan yine HDP'yi hedef aldı: Kürdistan Kuzey Irak'ta, defol git

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisince Sancaktepe'de düzenlenen mitinge katıldı.

Erdoğan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’yi hedef göstererek, “ “Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak'ta haydi defol oraya git” dedi.

Erdoğan daha önceki konuşmasında da HDP milletvekilleri için “Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah oraya git, Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak'ta haydi defol oraya git."

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda İstanbul genelinde 23 ilçede, 65 bin 399 adet riskli yapı tespit ettik."

"Şimdi Anadolu Yakası'nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini Sancaktepe'ye kuruyoruz."

"Zaten onun (Kılıçdaroğlu) yalancılığı yargıyla müsecceldir"

"CHP demek, çöp, çukur, çamur demektir. Şimdi buna İzmir adayımız güzel bir şey daha ilave etmiş, çarpık yapılaşma; yani dört 'Ç'.” (AA)