“Cemal Kaşıkçı’nın cesedi konsolosun evindeki tandırda yakıldı”

Emniyet kaynaklarına göre; Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Konsolosun evindeki büyük bir fırında yakıldığı belirtildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na evlilik işlemleri için girdikten sonra öldürüldü. Kaşıkçı’nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıkmasına rağmen cesedinin nerede olduğu konusu netlik kazanmadı.

Al Jazeera Arabic’in Türkiyeli yetkililere dayanarak hazırladığı belgeselde, Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldükten sonra vücut parçalarının içinde bulunduğu inanılan torbaların, Suudi Konsolosun ikamet ettiği evine nakledildiği ileri sürüldü. Emniyetin incelemelerine göre Kaşıkçı’nın cesedi evin bahçesinde bulunan büyük fırında yakıldı. Söz konusu tandır ise ilk kez görüntülendi.

Suudi yetkililer, arama ve inceleme sırasında başkonsolosluk konutunun bahçesini ve bahçe içerisindeki kuyuyu izin kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle aratmamıştı.

14 Şubat’ta yayımlanan İstanbul Emniyetin faaliyet raporunda, olay günü başkonsolosluğa giriş yapan 15 kişilik infaz ekibinin içinde yüksek lisans tezini “Kemikten elde edilen DNA analizi” üzerine yapan Suudi İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı 47 yaşındaki Tabip Yarbay Salah Mohammed A. Tubaigy'in bulunduğu belirtilmişti.

Raporda, bu kişinin çürüyen ve yakılan kemikler üzerinde DNA olup olmadığını bilebilecek uzmanlığa sahip olduğuna dikkati çekilmişti.

32 PORSİYON PİŞMEMİŞ ET SİPARİŞİ

Bölgede yapılan araştırmalarda infaz timinin Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği aktarılan raporda, "İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor... Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil." ifadelerine yer verilmişti. (HABER MERKEZİ)