05 Mart 2019 12:51

“Cemal Kaşıkçı’nın cesedi konsolosun evindeki tandırda yakıldı”

Al Jazeera Arabic’in belgeselinde, Cemal Kaşıkçı’nın yakıldığı belirtilen fırının görüntüleri yayımlandı. 

“Cemal Kaşıkçı’nın cesedi konsolosun evindeki tandırda yakıldı”

Ekran görüntüsü, Youtube'da Al Jazeera English'in yayımladığı videodan alınmıştır. 

    • Paylaş

    Emniyet kaynaklarına göre; Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Konsolosun evindeki büyük bir fırında yakıldığı belirtildi.

    Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na evlilik işlemleri için girdikten sonra öldürüldü. Kaşıkçı’nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıkmasına rağmen cesedinin nerede olduğu konusu netlik kazanmadı. 

    Al Jazeera Arabic’in Türkiyeli yetkililere dayanarak hazırladığı belgeselde, Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldükten sonra vücut parçalarının içinde bulunduğu inanılan torbaların, Suudi Konsolosun ikamet ettiği evine nakledildiği ileri sürüldü. Emniyetin incelemelerine göre Kaşıkçı’nın cesedi evin bahçesinde bulunan büyük fırında yakıldı. Söz konusu tandır ise ilk kez görüntülendi.

    Suudi yetkililer, arama ve inceleme sırasında başkonsolosluk konutunun bahçesini ve bahçe içerisindeki kuyuyu izin kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle aratmamıştı. 

    14 Şubat’ta yayımlanan İstanbul Emniyetin faaliyet raporunda, olay günü başkonsolosluğa giriş yapan 15 kişilik infaz ekibinin içinde yüksek lisans tezini “Kemikten elde edilen DNA analizi” üzerine yapan Suudi İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı 47 yaşındaki Tabip Yarbay Salah Mohammed A. Tubaigy'in bulunduğu belirtilmişti. 

    Raporda, bu kişinin çürüyen ve yakılan kemikler üzerinde DNA olup olmadığını bilebilecek uzmanlığa sahip olduğuna dikkati çekilmişti. 

    32 PORSİYON PİŞMEMİŞ ET SİPARİŞİ

    Bölgede yapılan araştırmalarda infaz timinin Kaşıkçı'yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği aktarılan raporda, "İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor... Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil." ifadelerine yer verilmişti. (HABER MERKEZİ)

    Kaşıkçı cinayetinde yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayımlandı

    Kaşıkçı cinayetinde yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayımlandı

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    CHP Çankaya Adayı Taşdelen: Halkı piyasanın insafına terk etmeyeceğiz
    SONRAKİ HABER

    Oklu kirpiyi işkenceyle katleden 3 kişi tutuklandı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Halk, TÜİK’e değil cebinden çıkana bakıyor

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Türkiye’de belediyeciliğin ana sorunları

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Dışlayıcı milliyetçiliğin tezahürü: Yallah Kürdistan'a!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    '17 yıldır olduğu gibi istikrar' mı diyelim?

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Enflasyonda tanzim etkisi görüldü ama hayat ucuzlamadı

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Bu dünyadan bir Yaşar Kemal geçti

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Telaşı seviyorum

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Atabaş'ın ardından
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    “Kentin işçilerle nasıl yönetilebileceğini göstermek istiyoruz"
    “Kentin işçilerle nasıl yönetilebileceğini göstermek istiyoruz"

    Malatya’da Çağdaş Gazeteciler Derneğini ziyaret eden bağımsız adaylar, yerel yönetim anlayışlarını anlattı.

    Manisa’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
    Manisa’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

    2019 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?

    Hillary Clinton: 2020’de başkanlığa aday değilim
    Hillary Clinton: 2020’de başkanlığa aday değilim

    ABD'de Hillary Clinton, dedikodulara son verdi ve 2020 başkanlık seçimlerinde aday olmadığını duyurdu.

    ABD siyaseti ve işçi sınıfı hareketinde değişim rüzgarları güçleniyor
    ABD siyaseti ve işçi sınıfı hareketinde değişim rüzgarları güçleniyor

    ABD’de, Kongre Üyesi Ocasio-Cortez ve Senatör Sanders öncülüğünde emekçiler siyasal alanda daha fazla temsiliyet buluyor.

    GÜNCELLENDİ
    Macaristan, Football Leaks belgelerini sızdıran Pinto'yu iade edecek
    Macaristan, Football Leaks belgelerini sızdıran Pinto'yu iade edecek

    Macaristan, Avrupa futbolunun tepesindeki kirli oyunları ifşa eden Football Leaks'in haber kaynağı Portekizli Rui Pinto'yu ülkesine iade edecek.

    Çaldağı maden projesi için verilen ÇED kararı AYM’ye taşındı
    Çaldağı maden projesi için verilen ÇED kararı AYM’ye taşındı

    Manisa Turgutlu Çaldağı’nda açılmak istenen nikel madeni projesi ile ilgili yerel mahkemenin verdiği ÇED kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

    Yayın hayatına ara verme kararı alan Flash Tv böyle veda etti
    Yayın hayatına ara verme kararı alan Flash Tv böyle veda etti

    İdari, siyasi ve mali baskıları gerekçe göstererek yayın hayatına ara vereceğini açıklayan Flash Tv ekranlara veda etti.

    Maltepe Belediyesi işçileri hakları için iş bıraktı
    Maltepe Belediyesi işçileri hakları için iş bıraktı

    Maltepe Belediyesinde çalışan DİSK/Genel-İş üyesi işçiler toplu sözleşme ile kazandıkları hakların gaspına karşı iş bıraktı.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında görev alacak
    Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova maçlarında görev alacak
    22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali için başvurularda rekor
    22. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali için başvurularda rekor
    KESK: İktidara Korkmazgil şiirlerindeki dirençle karşılık veriyoruz
    KESK: İktidara Korkmazgil şiirlerindeki dirençle karşılık veriyoruz
    Kök hücre nakliyle AIDS hastalığını atlatmış olabilir
    Kök hücre nakliyle AIDS hastalığını atlatmış olabilir
    Erdoğan yine HDP'yi hedef aldı: Kürdistan Kuzey Irak'ta, defol git
    Erdoğan yine HDP'yi hedef aldı: Kürdistan Kuzey Irak'ta, defol git

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'yi hedef aldı: Kürdistan Kuzey Irak'ta haydi defol oraya git.

    ‘Marmaray’da hayati eksiklikler var, erken açılış kazalara neden olur’
    ‘Marmaray’da hayati eksiklikler var, erken açılış kazalara neden olur’

    BTS, açılışı yerel seçim öncesine yetiştirilmeye çalışılan Marmaray’ın devam projesiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

    “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi konsolosun evindeki tandırda yakıldı”
    “Cemal Kaşıkçı’nın cesedi konsolosun evindeki tandırda yakıldı”

    Al Jazeera Arabic’in belgeselinde, Cemal Kaşıkçı’nın yakıldığı belirtilen fırının görüntüleri yayımlandı. 

    GÜNCELLENDİ
    Göç idaresi müdürlüğü önünde bekleyen mültecilere polis saldırısı
    Göç idaresi müdürlüğü önünde bekleyen mültecilere polis saldırısı

    Denizli'de kimlikleri için Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sabahlayan mültecilere polis gaz sıktı. Gaz sıkan polis geçici olarak görevden alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Gezi Parkı davası: İddianame kabul edildi, ilk duruşma 24 Haziran'da
    Gezi Parkı davası: İddianame kabul edildi, ilk duruşma 24 Haziran'da

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istenen iddianame kabul edildi. İlk dava 24 Haziran'da görülecek.

    WWF, işkence ve cinayet zanlısı güçleri fonlamakla suçlanıyor
    WWF, işkence ve cinayet zanlısı güçleri fonlamakla suçlanıyor

    Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 6 ülkede fiziki ve cinsel saldırılarla suçlanan paramiliter güçlere destek verdiği iddialarına dair soruşturma başlattı.

    Malatya'nın bağımsız adayı Şerif Demirel: Çözüm halkçı belediyecilik
    Malatya'nın bağımsız adayı Şerif Demirel: Çözüm halkçı belediyecilik

    Malatya'da bağımsız adaylar EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'ın katılımıyla Akçadağ'da halk toplantısı gerçekleştirdi.

    Tekirdağ Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu işçilere seslendi
    Tekirdağ Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu işçilere seslendi

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu, işçi duraklarında işçilere seslendi.

    GÜNCELLENDİ
    Hindistan'da barış çağrısı: Savaş çözüm değil
    Hindistan'da barış çağrısı: Savaş çözüm değil

    Hindistan ve Pakistan arasında süren gerilime karşı Hindistan'da bir araya gelen vatandaşlar iki ülkeye barış çağrısı yaptı.

    Kocaeli Adayı Reyhan Başaran: Taşeron işçileri oyaladılar
    Kocaeli Adayı Reyhan Başaran: Taşeron işçileri oyaladılar

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Genel-İş’i ziyaret etti, taşeron işçilere ilişkin açıklamada bulundu.

    Erdoğan'ın hedef aldığı HDP'nin Keçiören'deki binasına saldırı
    Erdoğan'ın hedef aldığı HDP'nin Keçiören'deki binasına saldırı

    HDP Keçiören binasına 2 hafta içerisinde 5 kez saldırı düzenlendi. İlçe Eş Başkanı Türkan Konukçu: Cumhurbaşkanı "terörist" derse birileri hak görür

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 5 Mart 2019 Salı
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 5 Mart 2019 Salı

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne Var Ne Yok’ bakarak günün fotoğrafını çekiyoruz.

    Burhan Kuzu, "Asla tanımam" dediği Zindaşti'yle aynı masada!
    Burhan Kuzu, "Asla tanımam" dediği Zindaşti'yle aynı masada!

    Cumhuriyet, şüpheli şekilde serbest kalan İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'yle "Asla tanımam" dediği Burhan Kuzu'nun fotoğrafını yayımladı.

    Bir yıllık işsizlik çöpe mahkum etti
    Bir yıllık işsizlik çöpe mahkum etti

    Sincan’da bir marketin önünde çöp dökme saatini bekleyenlerin sayısı gün geçtikçe çoğalıyor.

    Bahariye halı işçileri: Tasarruf değil hakkımızı istiyoruz
    Bahariye halı işçileri: Tasarruf değil hakkımızı istiyoruz

    Tekstil iş kolunda grup sözleşmesi için görüşmeler nisan ayında başlayacak.

    Diyarbakırlılardan Erdoğan'ın "Yallah Kürdistan'a" sözlerine tepki
    Diyarbakırlılardan Erdoğan'ın "Yallah Kürdistan'a" sözlerine tepki

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini Diyarbakır halkına sorduk. Yurttaşlar Erdoğan'ın milliyetçi oyları almak için bu söylemi kullandığını düşünüyor.