CHP Çankaya Adayı Taşdelen: Halkı piyasanın insafına terk etmeyeceğiz

CHP tarafından Çankaya Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Alper Taşdelen, Evrensel’in Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. Yerel seçimlere dair Ankara Temsilcimiz Birkan Bulut ve muhabirlerimizle sohbet eden Taşdelen, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde yeniden kazanmaları halinde Çankaya’ya yaraşır projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Kenti rant ve beton istilasından kurtarmak adına mücadele verdiklerini belirten Taşdelen, yurttaşları piyasanın insafına terk etmeyeceklerini ve en geniş sosyal ve kamucu belediyecilik çalışmasını yapacaklarını ifade etti.

Geçtiğimiz dönem yaptıkları çalışmalardan örnekler vererek yurttaşlar arasında ayrım yapmadan her hizmeti eşit şekilde sunduklarını anlatan Taşdelen, “Demokratik katılım, şeffaflık ve toplumsal eşitlik ile halkımızı karar alma süreçlerine katmayı sürdüreceğiz” dedi.

Geçen dönemde etkin bir kent yönetim modeli oluşturduklarını söyleyen Taşdelen, çağdaş bir kent hedefine ulaşmak için çok yol aldıklarını ifade etti. Kentleri çok büyük sorun alanları haline geldiğini ve bu sorunlardan kurtulmak için çok ciddi bir toplumsal ve siyasal uzlaşma gerektiğini söyleyen Taşdelen, belediye başkan adaylarının bu sorunları çözmek adına kapsayıcı bir siyaset yürütmesini gerektiğini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)