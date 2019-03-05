Akit TV’nin sorumlu müdürü “Atatürk’e hakaret” davasında beraat etti

Akit Televizyonunda 10 Kasım 2015’te, “Zulüm 1938’te son buldu” başlıklı haberle ilgili olarak sorumlu müdür Ali Özken’in, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Özken’in beraatine karar verildi.

İstanbul Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Özken katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu. Müştekiler Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), İzmir Barosu, İstanbul Barosu, Eğitim İş Sendikası adına avukatlar duruşmaya katıldı.

"SANIK, GÖREVİ GEREĞİ BU BEYANLARIN SUÇ OLDUĞUNU BİLMELİDİR"

Duruşmada söz alan ADD Genel Merkez vekili Cemil Öz, dosyanın karar aşamasında olduğunu ve yargılamanın uzamasının toplum vicdanını yaraladığını belirterek, “Sanık, görevi gereği televizyon yayınlarını denetlemekle ve yayınların hukuka aykırı olup olmadığını tespit etmekle yükümlüdür. Aşağılayıcı beyanlarda bulunulduğu görülmektedir. Sanık, görevi gereği bu beyanların suç olduğunu bilmelidir. Yaptığı savunmalar hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yöneliktir. Tutuklanmasını istiyoruz” dedi.

Sanık avukatı Ali Pacci ise müvekkilinin sorumluluğunun 6112 sayılı kanunun 46. maddesine dayandırıldığını ancak bu maddede sorumlu müdürün cezai sorumluluğuna ilişkin bir düzenleme olmadığını savundu.

AKİT TV'NİN AVUKATINDAN SAVUNMA: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRATİK TOPLUMUN TEMELİDİR

İfade özgürlüğünün, demokratik bir toplumun temellerinden olduğunu söyleyen sanık avukatı, “Bu özgürlük sadece hoşa giden, izin verilen düşünceler için değil aynı zamanda kaygı verici ve şoke edici olanlar için de geçerlidir. Burada mesele Atatürk’ün ya da Kemalist devrimlerin korunması değil, cezalandırmak için belli bir içeriğin seçilmesidir. Bu içerik seçiciliği aynı zamanda bir içerik ayrımcılığıdır. Anayasa ya da kanuna aykırıdır. Siyasi bir hatırayı korumanın tek ve mevcut yolu zorunlu hapis değildir. Müvekkilin ceza sorumluluğu bulunmaması, iddianameye konu içeriğin AİHM sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince ifade hürriyeti kapsamında kalması, cezalandırılmasının demokratik bir toplumda gerekli ve zorunlu olmaması ile uygulanması istenen cezanın orantısız olduğu dikkate alınarak beraatine karar verilmesini talep ederim” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatine hükmetti.

Duruşmanın sona ermesinin ardından bazı müştekiler beraat kararına tepki gösterdi.

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Akit TV isimli televizyon kanalında 10 Kasım 2015’te, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde ''Zulüm 1938'de son buldu'' başlığıyla yayınlanan haberle ilgili Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret işlendiğine ilişkin çok sayıda ihbar dilekçesinin savcılığa gönderildiği belirtildi.

Haber programının bir bütün olarak ele alındığında haber verme ve eleştiri sınırlarının aşıldığı bildirilen iddianamede, Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Ali Özken hakkında, ''Basın yoluyla Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu. (İstanbul/AA)

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