WWF, işkence ve cinayet zanlısı güçleri fonlamakla suçlanıyor

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Afrika ve Asya’daki ulusal parklarda çok sayıda kişiye işkence ve cinsel saldırıyla suçlanan paramiliter güçlerle iş birliği yaptığı yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

BuzzFeed’in haberine göre insan hakları uzmanları, WWF’ye yönelik 6 ülkedeki iddialara ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütecek.

WWF, kaçak avcılığa karşı görevlendirilen ve köylülere karşı cinayet, fiziki saldırı, cinsel saldırıyla suçlanan güçleri desteklemekle suçlanıyor. WWF’nin bu güçlere maddi desteğin yanı sıra bıçak, gece görüş gözlüğü, isyan dişlisi ve cop sağladığı öne sürülüyor.

Habere göre WWF, park yetkililerine istihbarat sağlayan muhbirleri organize edip finansman sağlayan uluslararası bir istihbarat örgütü gibi hareket ederken kamuoyuna bu muhbirlerle ilişkisini yalanladı. Soruşturma, WWF’nin Orta Afrika Cumhuriyeti’nde başarısız bir silah ticaretine karıştığı iddialarını da araştıracak.

WWF’den yapılan açıklamada “İnsan haklarına saygı misyonumuzun merkezinde yer alıyor. Her iddiayı ciddiyetle ele alıyoruz ve bağımsız bir araştırma yürütülmesini sağlayacağız. BuzzFeed’den bu iddialara ilişkin ellerindeki tüm kanıtları bizimle paylaşmalarını istedik” denildi.

2017 yılında Survival International, WWF’nin Kamerun’a bağlı Baka’da korumalı bölgeler oluştururken yerli halkın onayını almadığını öne sürmüştü. OECD, bu iddiaların araştırılmasına aracılık edeceğini duyurmuştu. WWF, suçlamayı reddederken Survival International daha sonra süreçten çekilmişti. WWF, Survival International’ın kendi başlattığı süreçten çekilmesine tepki göstermişti. (DIŞ HABERLER)