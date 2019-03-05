05 Mart 2019 12:10

Netflix, Türkiye'de zam testi yaptı

Netflix Türkiye, üyelerinin Netflix için daha fazla üyelik ücreti ödeyip ödemeyeceğini görmek için zam testi yaptı. 

Netflix, Türkiye'de zam testi yaptı

Fotoğraf: Pixabay

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    Netflix, Türkiye’deki fiyat tarifesine bazı kullanıcılar için zam yaptı.

    ÖDEMEDE ESKİ TARİFEDEN TAHSİLAT YAPILDI

    5 Mart (bugün) itibariyle Netflix’e üye olmak isteyen bazı kullanıcılardan temel paket ücretinde 15.99 TL yerine 16,99 TL, 27.99 TL olan standart paket ücreti yerine 32.99 TL, 39.99 TL olan özel paket ücreti yerine 49,99 TL ücret istendi.

    Ancak iş ödeme noktasına gelince eski ücretten tahsilat yapılıyor. 

    NETFLİX: TEST EDİYORUZ

    Netflix’ten konuyla ilgili olarak sozcu.com.tr’den Can Mumay’a yapılan açıklamada, “Üyelerimizin Netflix’e verdiği değeri daha iyi anlamak için dönem dönem farklı fiyat politikaları test ediyoruz. Bu testler herkese açık değil. Ayrıca testlerde görülen fiyatları hiçbir zaman uygulamaya koymayabiliriz. Amacımız, Netflix üyelik ücreti politikasının doğrulundan emin olmak.”

    Yani Netflix kişilerin Netflix için daha fazla üyelik ücreti ödeyip ödemeyeceğine emin olmak için bir zam testi yaptı. (HABER MERKEZİ)

    Netflix gibi dijital platformlar televizyona bakışımızı değiştirdi mi?

    Netflix gibi dijital platformlar televizyona bakışımızı değiştirdi mi?

     

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