05 Mart 2019 11:40
Sait Karakuş yaşamını yitirdi
1980 darbesi sonrası 10 yılı aşkın süre cezaevinde kalan EMEP üyesi Mehmet Sait Karakuş, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Evrensel
Hayatını devrimci mücadeleyle geçiren Mehmet Sait Karakuş kanser hastalığı nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti.
Karakuş devrimci mücadeleyle 1980 öncesinde sonradan Gerçek Dergisi Diyarbakır Temsilciliği yapan Şair Namık Tarancı ile birlikte Yurtsever Devrimci Gençlik Derneğinde (YDGD) tanıştı.
1980 darbesi sonrasında 10 yılı aşkın bir süre cezaevinde yatan Emek Partisi (EMEP) üyesi Karakuş, tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.
Karakuş cenaze işlemlerinin ardından Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi.
Karakuş, 20 Kasım 2018’de mücadele arkadaşı Namık Tarancı’yı Evrensel'e anlatmıştı. (Diyarbakır/EVRENSEL)
Namık Tarancı'nın arkadaşı: Mücadele onun için ekmek ve su gibiydi