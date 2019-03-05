05 Mart 2019 10:29
“AKP'li başkan adayının yeğenleri gençlik kolları başkanını darbetti”
AKP Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksak'ın yeğenlerinin AKP Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak'ı darbettiği iddia edildi.
Fotoğraf: MA
AKP Urfa Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Abdullah Aksak’ın yeğenleri, partinin İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdulhadi Dakak’ı darbetti. Bu iddia Mezopotamya Ajansı’nda yayımlandı. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan Dakak’ın olay anına ait bir fotoğrafla Ceylanpınar Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Darp olayının Başkan Adayı Abdullah Aksak'ın önünde yaşandığı ifade edildi.
AKP Urfa Milletvekili Halil Özşavlı'nın ilçe binasını ziyaret ettiği sırada yaşanan olaydan sonra, fotoğraf ve darp raporuna rağmen AKP Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Aksak yaşananları inkar etti. (HABER MERKEZİ)