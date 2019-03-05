05 Mart 2019 09:52
Hava Kuvvetlerinde 'FETÖ' operasyonu: 30 gözaltı kararı
'FETÖ' soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 asker için gözaltı kararı verildi.
Fotoğraf: BMN Network/Flickr (CC BY-2.0)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'FETÖ' soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 30 asker için gözaltı kararı verildi.
"BYLOCK" OPERASYONU: 34 GÖZALTI KARARI
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen 34 kişiden 23'ü yakalandı. (HABER MERKEZİ)
Hava Kuvvetleri'nde 'FETÖ' soruşturması: 60 gözaltı kararı
Hava Kuvvetlerinde 'FETÖ' soruşturması: 36 kişiye gözaltı kararı
Hava Kuvvetlerinde 'FETÖ' operasyonu: 82 gözaltı kararı
Hava Kuvvetlerinde 'FETÖ' operasyonu: 16 ilde 85 kişi gözaltına alındı
Hava Kuvvetleri Komutanlığında 'FETÖ' operasyonu: 96 gözaltı kararı