14 Mart 2019 07:30
Son Güncellenme Tarihi: 14 Mart 2019 07:35

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar Ajax, Tottenham, Manchester United, Porto, Juventus, Manchester City, Barcelona ve Liverpool.

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

Fotoğraf: El Ronzo/Flickr(CC BY-SA 2.0)

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    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanşları tamamladı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

    İngiltere Manchester City, Manchester United, Tottenham ve Liverpool'la 4 temsilcisiyle yoluna devam ederken İspanya'dan son 8'e kalan tek takım Barcelona oldu. Almanya, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Schalke'nin elenmesiyle takımsız kalırken İtalya'dan Juventus, Portekiz'den Porto ve Hollanda'dan Ajax, son 8'in diğer ekipleri.

    AJAX, REAL'İ DEPLASMANDA DEVİRDİ

    İspanya’nin Real Madrid takımı, Hollanda’da 2-1 yendiği Ajax ile sahasında karşılaştı. Ajax, Ziyech’in 7 ve Neres’in 18. dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

    İlk iki golün asistini yapan Tadic, 62. dakikada Ajax’ın farkı 3’e çıkarmasını sağladı. Gol öncesinde topun taca çıkıp çıkmadığı tartışmaya yol açtı. Hakem Felix Brych, Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurulan pozisyonda golü verdi.

    Real Madrid, Asensio’nun 70. dakikada kaydettiği golle durumu 3-1 yaparak umutlandı. Fakat Schöne’nin, 72. dakikada serbest vuruştan attığı Ajax’ın 4. golünün ardından Santiago Bernabeu Stadı sessizliğe büründü.

    Sahadan 4-1 galip ayrılan Ajax, 2002-03 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.

    Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

    Real Madrid, son 3 yıldır şampiyon olduğu ve üst üste 8 sezondur en az yarı final oynadığı turnuvaya veda etti.

    TOTTENHAM 8 YIL SONRA YENİDEN ÇEYREK FİNALDE

    Alman temsilcisi Borussia Dortmund, deplasmanda 3-0 mağlup olduğu İngiltere’nin Tottenham takımını ağırladı.

    Mücadeleyi, Kane’in 49. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Tottenham, 2010-11 sezonundan beri ilk defa adını çeyrek finale yazdırdı.

    MANU'DAN PSG'YE ŞOK

    Fransa'nın PSG takımı, deplasmanda 2-0 yendiği İngiliz kulübü Manchester United'ı konuk etti.

    United, henüz 2. dakikada Lukaku ile öne geçti ancak PSG, Bernat'ın golüyle 12. dakikada skoru 1-1 yaptı. 30. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lukaku, Manchester United'ın soyunma odasına 2-1 üstün gitmesini sağladı.

    Sakatlıklar ve cezalar yüzünden eksik bir kadroyla Paris'e gelen Manchester United, 90+4'üncü dakikada penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Rashford, takımını 3-1 öne geçirdi.

    Lukaku

    Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

    Kalan sürede gol olmayınca maçı 3-1 kazanan Manchester United, deplasmanda fazla gol atmasının avantajıyla tur atladı.

    5 yıl sonra adını çeyrek finale yazdıran Manchester United, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında evindeki ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen turu geçen ilk kulüp oldu.

    PORTO'YA TURU TELLES GETİRDİ

    Portekiz ekibi Porto, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu İtalyan temsilcisi Roma ile seyircisi önünde karşılaştı.

    Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın ilk yarısı, Portolu Soares'in 26 ve Romalı De Rossi'nin 37. dakikada (penaltıdan) kaydettiği gollerle 1-1 bitti.

    90 dakikayı, Marega'nın 52. dakikadaki golüyle 2-1 üstün tamamlayan Porto, karşılaşmayı uzatmaya taşıdı.

    Porto, bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'in 117. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.

    JUVENTUS, 2-0'DAN DÖNDÜ

    İtalya'nın Juventus takımı, deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti.

    Juventus, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

    Karşılaşmada 3'üncüsü penaltıdan olmak üzere 27, 48 ve 86'ncı dakikalarda rakip fileleri havalandıran Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren attığı gol sayısını 124'e çıkardı.

    Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez "hat-trick" yapan Cristiano Ronaldo, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı Lionel Messi'yi de yakaladı.

    MANCHESTER CITY'DEN 7 GOL

    İngiltere ekibi Manchester City, deplasmanda 3-2 yendiği Alman ekibi Schalke 04 ile seyircisi önünde karşılaştı.

    Ev sahibi ekip, Sergio Agüero'nun ilki penaltıdan olmak üzere 35 ve 38'inci dakikalarda, Leroy Sane'nin 42'nci dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

    İkinci devrede farkı daha da açan Manchester City, 56'ncı dakikada Raheem Sterling, 71'inci dakikada Bernardo Silva, 78'inci dakikada Phil Foden ve 84'üncü dakikada Gabriel Jesus'un kaydettiği gollerle mücadeleden 7-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

    BARCELONA, LYON'U 5 GOLLE GEÇTİ

    Katalan temsilcisi Barcelona, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Fransa kulübü Olympique Lyon'u ağırladı.

    Ev sahibi ekip, ilki penaltıdan olmak üzere 18 ve 78. dakikalarda Lionel Messi, 31. dakikada Philippe Coutinho, 81. dakikada Gerard Pique, 86. dakikada Ousmane Dembele'nin golleriyle karşılaşmayı 5-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Lyon'un tek golünü, 58. dakikada Lucas Tousart kaydetti.

    Şampiyonlar Ligi'nde 131. maçına çıkan Arjantinli yıldız Lionel Messi, turnuvada en fazla forma giyen Barcelonalı futbolcular sıralamasında ikinciliği paylaştığı Andres Iniesta'yı (130) geride bıraktı. Listenin zirvesinde Barcelona formasıyla 151 maçta görev alan Xavi bulunuyor.

    LIVERPOOL DEPLASMANDA KAZANDI

    İngiltere ekibi Liverpool, sahasında golsüz berabere kaldığı Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaştı.

    Konuk takım, 26. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 39. dakikada Joel Matip'in kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci devrede golleri bulan taraf Liverpool oldu. İngiltere temsilcisi, 69. dakikada Virgil van Dijk ve 84. dakikada Mane'nin attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

    Bayern Münih, 2010/11'den bu yana ilk kez Devler Ligi'nde çeyrek finale kalamadı.

    Öte yandan Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.

    ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları, 9-10 ve 16-17 Nisan tarihlerinde oynanacak. Kuralar 15 Mart cuma günü çekilecek.

    FİNAL 1 HAZİRAN'DA

    Şampiyonlar Ligi'nde final, 1 Haziran’da Atletico Madrid’in stadı Wanda Metropolitano’da oynanacak. Devler Ligi'ni 3 yıldır İspanyol ekibi Real Madrid kazanıyor. (SPOR SERVİSİ)

    Şampiyonlar Ligi’nin kendi kalesine gol tarihi

    Şampiyonlar Ligi’nin kendi kalesine gol tarihi

    Şampiyonlar Ligi rehberi (Gruplar, takımlar ve maç takvimi)

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