Ataşehir'de bir kişi sokak ortasında köpeği silahla başından vurdu

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde Mor Menekşe Sokak'ta kimliği belirsiz bir kişi cebinden çıkardığı silahla sokakta bulunan köpeğin başına ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Köpeği kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar durumu mahallede bulunan bir hayvan kliniğine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Veteriner Hekim Çilingir ilk müdahalenin ardından yaralı köpeği kliniğe götürdü.

Veteriner Hekim Çilingir, "Akşam saatlerinde bir arkadaşımızın minik dostumuzun silahla vurulduğunu söylemesi üzerine, klinikteki çalışma arkadaşlarıyla minik dostumuzu almaya gittik. İlk olarak kafa tasında kanama olduğunu gördük. Yara bakım ve kanama durdurucu ilaçlarını yaptık. Daha sonra kanaması durup, durumu stabil olduktan sonra kafatası röntgeni çektik. Kafa tasında herhangi bir kurşuna rastlamadık. Şu an genel durumu kritik hayati risk devam ediyor. Çok fazla kan kaybetmiş. Gerekli müdahaleler yapılıyor" dedi. (HABER MERKEZİ)

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