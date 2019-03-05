05 Mart 2019 08:43Son Güncellenme Tarihi: 05 Mart 2019 09:14
Gaziosmanpaşa'da kağıt toplayıcısı kadın ve kızı yaralandı
Gaziosmanpaşa'da kağıt toplayıcılarının bulduğu konserve kutusunun patlaması sonucu kağıt toplayıcısı kadın ve kızı yaralandı.
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Fotoğraf: DHA
Gaziosmanpaşa'da kağıt toplayıcılarının bulduğu salça kutusunun patlaması sonucu kağıt toplayıcısı kadın ve kızı yaralandı.
DHA'nın aktardığına göre Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'taki bir binanın önünde saat 08.00 sıralarında patlama meydana geldi. Topladıklarını oturdukları binanın önüne getiren ve ayrıştıran kağıt toplayıcılarının buldukları salça kutusunu açmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldiği belirtildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Patlamada, kağıt toplayıcısı Selma Altan (57) ile kızı Pınar Altan (27) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (HABER MERKEZİ)