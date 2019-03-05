Gaziosmanpaşa'da EYP patladı: Kağıt toplayan kadın yaralandı

Gaziosmanpaşa'da bir apartmanın önünde patlama meydana geldi. Kağıt toplayıcısı bir kadın yaralandı.

Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'taki bir binanın önünde sabah saatlerinde kağıt toplayıcısı Selma Altan (57) ile kızı Pınar Altan'ın (27) topladıkları malzemeleri, binanın önünde ayrıştırdıkları sırada patlama meydana geldi. Patlama sonucu Selma Altan yaralandı.

AA'nın haberine göre olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selma Altan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK: EL YAPIMI PATLAYICI

İstanbul Valiliğinden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk incelemede el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi. (HABER MERKEZİ)