05 Mart 2019 08:02

Hindistan'da barış çağrısı: Savaş Çözüm Değil

Hindistan ve Pakistan arasında süren gerilime karşı Hindistan'da bir araya gelen vatandaşlar iki ülkeye barış çağrısı yaptı.

Hindistan'da barış çağrısı: Savaş Çözüm Değil

Fotoğraf: Javed Sultan/AA

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    Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilim Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de protesto edildi.

    "Savaşa Hayır De", "Savaş Çözüm Değil", "Savaş Pahalıdır, Barış ise Paha Biçilemez" yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar yan yana dizilerek zincir oluşturdu. İki ülke arasındaki gerilimin son bulması istenen eylemde Keşmir'in sadece bir toprak olmadığı belirtildi ve barış çağrısı yapıldı.

    Fotoğraf: Javed Sultan/AA

    Pakistan ile Hindistan arasında uzun yıllardır süren Keşmir sorunu 14 Şubat’ta Hindistan topraklarında en az 40 askerin hayatını kaybettiği saldırıyla yeniden başlamış, sınır hattında gerilim büyürken Hindistan 26 Şubat'ta saldırıyı üstlenen Ceyşü Muhammed’e yönelik hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılara karşılık veren Pakistan, Hindistan’a ait 2 hava aracını düşürdü ve 1 pilotu esir aldı. Pakistan daha sonra Hint pilotu "barış arzularının göstergesi olarak" serbest bıraktı.

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