05 Mart 2019 07:59
ABD'li Oyuncu Luke Perry yaşamını yitirdi
Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood'da) dizisiyle tanınan ABD'li Oyuncu Luke Perry, 52 yaşında hayata veda etti.
Fotoğraf: Keven Law/Wikimedia Commons(CC BY-SA 2.0)
ABD'li Oyuncu Luke Perry 52 yaşında hayatını kaybetti.
1966 Mansfield, Ohio doğumlu Luke Perry'nin halkla ilişkiler temsilcisi Arnold Robinson, yaptığı açıklamada, 1990-2000 yıllarında yayımlanan "Beverly Hills, 90210 (Evimiz Hollywood'da)" adlı diziyle hafızalara kazınan oyuncunun 4 Mart'ta yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Perry, geçen hafta çarşamba günü Los Angeles'taki evinde geçirdiği felç nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
ABD'de birçok sinema ve televizyon dizisinde yer alan oyuncu, son olarak "Riverdale" dizisinde oynamıştı. (KÜLTÜR SERVİSİ)