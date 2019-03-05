Bahçelievler'de 2 kadın öldürülmüş halde bulundu

İstabul Bahçelievler İlçesinde bir kadın ve annesi evde öldürülmüş olarak bulundu. Yoğun hırsızlığın yaşandığını söyleyen mahalleli tedbir alınmasını istedi.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Canan Sokak'ta bulunan evine gelen İsmail Soymaz, Ayşe Solmaz (52) kapıyı açmayınca komşularından yardım istedi. Komşularının yardımıyla kapıyı açan Soymaz, eşi Ayşe Soymaz (52) ve kayınvalidesi Kezban Ercan'ı (81) yerde hareketsiz şekilde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, anne ve kızının öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede Ayşe Soymaz ve Kezban Ercan'ın boğularak öldürüldükleri belirlendi.

Kadınların cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"MAHALLEDE ÇOK FAZLA HIRSIZLIK OLUYOR"

Hayatını kaybeden kadınların yakını Şükrü Özkaya yaptığı açıklamada, mahallede çok hırsızlık olayı olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini söyledi. Özkaya, daha önce de söz konusu mahallede bir genç kadının öldürüldüğünü ifade etti. (HABER MERKEZİ)

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