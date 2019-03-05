Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiği aktarıldı. Depremin saat 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4 olarak açıkladığı büyüklüğü 4,2 olarak revize etti. Rasathane, depremin merkezüsünü Bursa'nın Bayramdere açıkları olarak duyurdu. Ayrıca depreminin derinliğini 11 kilometre olarak aktarıldı. (HABER MERKEZİ)

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