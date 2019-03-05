Marmara Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde Bayramdere açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Fotoğraf: ray_explores/Flickr
Marmara Denizi'nde İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiği aktarıldı. Depremin saat 00.07'de ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) 4 Mart 2019
BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) https://t.co/VLae28LIfv
05.03.2019, 00:07:27 TSİ
Büyüklük: 4.2,
Derinlik: 11.3 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 4 olarak açıkladığı büyüklüğü 4,2 olarak revize etti. Rasathane, depremin merkezüsünü Bursa'nın Bayramdere açıkları olarak duyurdu. Ayrıca depreminin derinliğini 11 kilometre olarak aktarıldı. (HABER MERKEZİ)
İstanbul'da deprem tartışmaları: 18 milyon nereye sığınacak?
Depreme de sonrasına da hazırlık yok
Deprem konteyneri var, kullanımını bilen yok!
Çanakkale Ayvacık'ta 5,4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale depremi nedeniyle İstanbul'da çatlak oluşan bina boşaltıldı