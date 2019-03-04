Van’da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Van; taşınan sandıklar, genel seçim öncesi ilan edilen eylem yasakları ile neredeyse her seçim öncesi en çok konuşulan bölge illerinden biri.

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bekir Kaya, yargılandığı “KCK Van Ana Davası” kapsamında 10 Eylül 2018’de 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve yerine kayyım atanmıştı.

Van KCK Ana Davası’nda yargılanan siyasilere ceza yağdı

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bekir Kaya ve 12 siyasetçiye verilen cezaya Vanlı seçmen ise “AKP belediyeyi kayyımla aldı” diyerek tepki göstermişti.

Vanlılar: Halkın iradesine ceza verildi

Van halkı: Yanıtı yerel seçimlerde vereceğiz

AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerindeki adayı Necdet Takva, Bekir Kaya ve 10 belediye çalışanı hakkında açılan davada tanıklık yapmıştı. Daha sonra duruşmada ifadesini değiştirerek, “Evlerimizden çıkamaz durumdaydık. Onların o dönemde olaylara nasıl müdahale ettiklerine bizzat şahit olmadım” demişti.

AKP’nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva kimdir?

Rawest Araştırma Merkezi’nin 2014 yerel seçimleri ve 2018 genel seçimleriyle karşılaştırmalı yaptığı araştırmaya göre, HDP Van’da arayı açıyor.

Araştırma: HDP, Diyarbakır, Mardin ve Van’da oylarını arttırıyor

'Kayyım adaylarına karşı HDP önde'

VAN’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP - Necdet Takva

HDP - Bedia Özgökçe Ertan - Mustafa Avcı

CHP - Nurettin Beyaz

İYİ Parti - Serkan Saygın

TKP - Erdinç Özer

BTP - Muzaffer Yağmur

SP - Fethullah Erbaş

VP - Aziz Çiftçi

VAN’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

YSK, Van'ın 10 ilçesinde 224 sandığın taşınmasına karar vermiş, bu karardan binlerce seçmen etkilenmişti. Aynı köyden seçmenler farklı seçim bölgelerine gönderilmişti. Üstelik karşı oy kullanan YSK'nin 3 üyesi, önceki seçimlerde söz konusu köylerde herhangi bir güvenlik sorununun yaşanmadığına dikkat çekmişti.

Van'da 10 ilçede 224 sandığın taşınmasına karar verildi

Van'da seçimin nabzı: Kim başa geldiyse açız, geçinemiyoruz

Van'da AKP'lilerden seçim bayrağı provokasyonu

Van Valiliği, yaklaşık 3 yıldır kentte neredeyse her ay ilan ettiği eylem ve gösteri yasağını 24 Haziran 2018 genel seçimlerinden önce de uzatmıştı. Bu süre içerisinde Valilik, muhalif hiçbir kurum ve kitle örgütünün eylemlerine izin vermemişti.

Van'da basın açıklaması ve eylem yasağı 1 ay daha uzatıldı

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ VAN SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU VAN SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ VAN SONUÇLARI

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

2019 yerel seçimlerinde AKP belediye başkan adaylarının tam listesi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları