Hak Savunucusu Assiri: Kaşıkçı cinayetinin ardında Prens Selman var

Suudi Arabistanlı İnsan Hakları Savunucusu Yahya Assiri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olduğunu ifade etti.

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumu kapsamında düzenlenen "Suudi Arabistan-Hesap verebilirliğin zamanı" başlıklı panelde, Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri masaya yatırıldı. Panelde konuşan Suudi Arabistanlı tanınmış hak savunucularından Yahya Assiri, "Kaşıkçı cinayetinin ardında Veliaht Prens Muhammed bin Selman var" dedi. Assiri, veliaht prensin haberi olmadan Suudi Arabistan'da tek bir kararın dahi alınamayacağının altını çizdi.

Kaşıkçı'yı öldürenlerin hala serbest olduğuna dikkati çeken Assiri, Suudi Arabistan'ın BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile iş birliği yapmadığına da işaret etti.

"BU TÜR CİNAYETLERİ İŞLEMEYE DEVAM EDECEKLER"

İngiltere'de siyasi sığınmacı olarak yaşayan 38 yaşındaki Assiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı cinayetine ilişkin bağımsız uluslararası soruşturma çağrısında bulunuyoruz. Bu soruşturma olmadan cinayet aydınlatılamaz. Dolayısıyla Suudi rejimi kendini özgür hissederek bu tür cinayetleri işlemeye devam edecek." dedi.

Assiri, Callamard öncülüğündeki soruşturmanın yeterli olamayacağının altını çizerek, "Soruşturmayı takip edeceğiz. Bu cinayetin ardında Muhammed bin Selman'ın olduğunu biliyoruz ancak Suudi Arabistan hükümeti ısrarla yalan söylemeye devam ediyor. Gelecek baskılarla er veya geç cinayeti itiraf edecekler fakat Muhammed bin Selman'ın cinayetin ardında olduğu itiraf edilene kadar baskılarımızı sürdürmeliyiz." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr geçen hafta BM İnsan Hakları Konseyinde yaptığı konuşmada, Cemal Kaşıkçı cinayetine değinmezken gazetecilerin bu konudaki ısrarlı sorularına yanıt vermemişti.

YAHYA ASSİRİ KİMDİR?

Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki Asir bölgesinde doğan Assiri, 18 yaşında Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine girmiş daha sonra silah alımlarından sorumlu oldu. Assiri, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kingston Üniversitesinde "İnsan Hakları ve Siyasal İletişim" alanında eğitim aldı.

NE OLMUŞTU?

Suudi Gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıksa da cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı. (HABER MERKEZİ)

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