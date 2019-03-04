Göç idaresi müdürlüğü önünde bekleyen mültecilere polis saldırısı

Denizli’de her 6 ayda bir kimliklerini yenilemek için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gitmek zorunda olan İranlı ve Afganistanlı mültecilere polis saldırdı.

Kimliklerini yenileyebilmek için her 6 ayda bir Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gelmek zorunda olan mülteciler, geceden sıraya girerek müdürlük önünde bekliyor, orada sabahlıyor. Mülteciler, kurum önünde sabahladıkları her gecede polisin geldiğini ve orada beklememelerini söyleyerek kendilerini dağıttığını ifade ediyor.

"POLİS RASTGELE BİBER GAZI SIKTI"

İranlı bir mülteci, "Göç idaresine bağlandıktan sonra bu kuyruk hep oluyor. Denizli doldu ama hala mülteci girişi oluyor. Çünkü hükümet mülteci başına Birleşmiş Milletler'den para alıyor, kişi başı 300 dolar civarı. O paradan bize vermiyorlar. Birazını Suriyeli mültecilere belki veriyorlardır. Burada da sıraya giriyorsun, 3-4 gün sonraya gel diyorlar. Polis sıraya dizmek istiyor. Sırada bir Afgan ve bir İranlı genç aralarında kavga etti. Polis de kavga bitmesine rağmen herkese rastgele biber gazı sıktı" diyerek yaşadıklarını aktardı.

Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sabahlamak zorunda kalan mülteciler | Fotoğraf: Evrensel

Marksist.org'da yer alan habere göre, başka bir İranlı mülteci de müdürlük önünde yaşadıklarını “Pazar günü sabahtan gidip pazartesi sabahına kadar orada yatmamız gerekiyor. Polis gelip bizi kovuyor, bazen de biber gazı sıkıyorlar. Bu insanlık değil. Biz gece orada yatarken polis gelip bize küfretti. Sıra alacağız dedik, o beni ilgilendirmiyor dedi. Biz burada kalmazsak nasıl sıra alabiliriz? Polis bazılarının telefonlarını alıp içindeki görüntüleri sildi" sözleriyle aktardı.

BM, mülteci belirleme yetkisini de Türkiye’ye devretti

Mülteciler, Ankara'da Göç İdaresi Müdürlüğüne gitmek için ınternetten randevu alabildiklerini ve randevu saatine göre kuruma gittiklerini belirtirken Denizli Göç İdaresi Müdürlüğünün elden sıra almalarını istediğini söyleyerek "Gece kapıda yatmamız lazım, göç idaresi öyle istiyor ama polis de gelip kovuyor" dedi.

"GÖÇ İDARESİ DE DİĞER KURUMLAR GİBİ AK PARTİ DENETİMİNDE"

İranlı bir mülteci, Birleşmiş Milletler'in mülteci belirleme sürecini Türkiye'ye devretmesinden sonra Evrensel'e mektup yazmış ve yaşadığı sıkıntıları anlatmıştı. İranlı mülteci, yazdığı mektupta "Türkiye'de iktidar dini bir siyasi çizgi izliyor. Göç İdaresi de diğer kurumlar gibi AK Parti denetiminde ve AK Partinin düşüncelerine sahip, inançlarına sahip insanlar çalıştırılıyor bu kurumlarda. Şimdi Göç İdaresi bir mültecinin dosyasını incelediğinde, bu inceleyen kişinin açık kafalı, özgür görüşlü birinin olması gerekiyor. Bu kişinin örneğin İran'dan neden çıkmak zorunda kaldığını ırkçı biri, şeriatçı biri incelediğinde, mülteciyi anlayabilmesine, yardım etmesine pek imkan yok. Şu an Göç İdaresinde böyle bir yetenek yok. Geldiğimizden bu yana Göç İdaresi ile defalarca görüştük. Göç İdaresi geldiğimiz ülkelerdeki bakış açısını gösteriyor, ırkçı ve şeriatçı bir temelde yaklaşıyor. Örneğin İran'dan çıkmış bir hıristiyanım, Bahayiyim, solcuyum, gazeteciyim, yazarım. Göç İdaresine gitiğinizde, size öncelikle mesleğinizi soruyorlar. Ve siz gazeteci olduğunuzu söylerseniz, onlara sanki küfretmişsiniz gibi bir tutum alıyorlar. Kaç kere karşılaşıldı bununla, örneğin başvuran LGBTİ bir bireye Göç İdaresi’nde ibne diyorlar. Böyle düşünen biri Göç İdaresinde, nasıl yardım edebilir iltica edenlere" ifadelerini kullanmıştı. (Denizli/EVRENSEL)