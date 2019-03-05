Bahariye halı işçileri: Tasarruf değil hakkımızı istiyoruz

Tuncay SAĞIROĞLU

Çorlu

“Patronlar krizin faturasını işçiye kesmek için müdürüne tasarrufa git diyor, müdür de tasarrufu işçi maliyetini düşürmekte buluyor.” Bu sözleri nisan ayında başlayacak tekstil grup sözleşmesi kapsamında olan Bahariye Halı’dan bir işçi söylüyor. Uzun süredir durgunluğun yaşandığı Bahariye Halı’da tasarruf adı altında yüz civarı işçi işten atıldı. İşçilere 2019 yılının senelik izinleri dahi kullandırıldı, hatta bu da yetmeyince 60-70 gün işçiler borçlandırıldı. Bu borçlar işten atılan işçilerin tazminatlarından kesiliyor. “İşçinin ekmeğinden ve yaşamından tasarruf edilmez” diyen işçiler ise bir taraftan fabrika yönetimine diğer yandan TEKSİF’e tepki gösteriyor.

‘AİLEMİZLE BİRLİKTE YEMEK YEMEMİZİ BİLE ÇOK GÖRÜYORLAR’

Bahariye Halı yönetimi iş olan bazı makinelerde yedili vardiya sistemini hayata geçirmek istiyorlar. Bunu kabul etmeyen işçiler işten atılmakla tehdit ediliyor. Bu tehditlere rağmen işçiler değişikliğe imza atmadığı için kura ile vardiyalar oluşturulmaya çalışılıyor. Bu uygulamaya tepki gösteren Bahariye Halı işçileri, “İş olan bazı makinelerde bazı haftalar pazar mesaisi yapılıyordu. Bu da işçiyi bir nebze olsun rahatlatıyordu. Fabrika yedili sistem ile pazar günlerini de çalışma günü yaparak pazar mesaisinden kurtulmak istiyor” diyor. Başka bir işçi de “Yedili sistem ile hafta tatillerimiz hafta içine de denk gelecek. Yani eşin çalışırken sen izindesin, sen izindeyken eşin çalışacak. Birlikte yemek yeme, bir pikniğe, düğüne gitme şansımız ortadan kalkacak. Sosyal hayatımız zaten yoktu, şimdi beter olacak. Ailemizle hep birlikte yemek yememizi bile çok görüyorlar” diyor.

YASALAR UYGULANACAKSA SENDİKA NİYE VAR?

Bu şikayetlerini fabrikada örgütlü olan TEKSİF’e ileten işçiler hiç beklemedikleri bir cevap ile karşılaştıklarını belirtiyor. İşçilerin zorlaması ile fabrika yönetimi ile görüşen sendika temsilcisinin “Bu geçici bir durum. Patronun yasal hakkı var” açıklaması yaptığını belirten işçiler duruma tepkili. Bir işçi “Maden her şey yasalarda belli ise biz niye sendikaya aidat veriyoruz” diyerek tepki gösteriyor.

Kriz gerekçesi ile işler durgunlaşınca halı fiyatlarına önce yüzde yüz zam yapıldığını, daha sonra yüzde 20-30 indirim yapıldığını belirten bir işçi, “Patron kârından kaybetmedi” dedi. Yedili sistemle birlikte esnek çalışmanın bütün uygulamalarının hayata geçirileceğini söyleyen işçi, “Onun için yedili sistem hayata geçmemeli. Bizim ekmeğimizden ve yaşantımızdan tasarruf edilemez. Krizin sorumlusu biz değilsek faturasını niye biz ödeyelim” dedi.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ ESNEK ÇALIŞMA KURALLARI

Sözleşme görüşmelerin nisan ayında başlayacak olmasına rağmen sendikadan hiçbir ses çıkmadığını belirten işçiler ne taslaktan ne de sürçten haberdar. Oysa patronların krizi gerekçe göstererek hak gasplarına gitmesi daha şimdiden başladı. Bahariye Halı işçileri ücretlerindeki erimenin sözleşmede giderilmesini isterken, aynı zamanda esnek çalışma kurallarının uygulanmasını engelleyecek maddelerin sözleşmede yer almasını istiyor. Bir Bahariye Halı işçisi, “Ücretlerimiz eridi, hiçbir şeye yetmiyor. Pazara çıkmaktan korkuyoruz. Ama insan gibi çalışmak istiyoruz. Biz makine değiliz. Esnek çalışma bizi makineleştirecek, köleleştirecek. Sözleşmede benim kırmızı çizgim esnek çalışma kurallarının engellenmesidir” diye konuştu.

‘ÇAYA YAPILAN ZAM KADAR ÜCRETLERİMİZEDE ZAM İSTİYORUZ’

Bahariye Halı’da işçilerin şikayetlerinin biri de çayların ücretsiz olmaması. Birçok şikayete rağmen işçiler çayı kendi paraları ile içiyor. Çay işçilere yakın zamana kadar 50 kuruştan satılırken şimdi yüzde 70 kuruştan satılmaya başlandı. İşçiler, “Çaya yüzde 40 zam yapıldıysa ücretlerimize de yüzde 40 zam yapılmalı. Çaya yapılan zam kadar ücretlerimize de zam istiyoruz” diyor.