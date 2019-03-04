Ankara Film Festivali’nde 10 proje destek almak için yarışacak

18-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Ankara Film Festivali’nde bu yıl 101 proje başvurdu.

Fulten Larlar, Nurhan Özenen ve Serkan Acar’dan oluşan ön seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu başvurular arasından ‘Atlet’, ‘Cenaze’, ‘Doğu Kapı’, ‘Hay Komşu!’, ‘Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile’, ‘Hiçbir Yerde Değildin’, ‘Karanlıkta Islık Çalanlar’, ‘Kesilmiş Bir Ağaç Gibi’, ‘Pîrebok’ ve ‘Vefa’ finale kalan projeler arasında yer aldı.

Finale kalan film projelerinin sahipleri, festival haftasında, yapımcı Armağan Lale, yapımcı Ali Bayraktar ve Yönetmen, Yapımcı Sevinç Baloğlu’dan oluşan seçici kurulla yüz yüze görüşmeler yapacak.

Değerlendirmeler sonucunda belirlenecek olan en iyi projeye 30 bin TL maddi destek verilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)