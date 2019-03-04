04 Mart 2019 18:15
Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Esenyurt'ta bir inşaatta yapılan kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AA
Esenyurt'ta bir inşaatın iş makinesiyle açılan kanalizasyon çukuruna kanal bağlantısı yapmak amacıyla giren 45 yaşındaki işçi Hüsamettin Türkmen, toprak altında kalarak hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre, Akşemsettin Mahallesi Mahsuni Şerif Caddesi'ndeki bir inşaatın iş makinesiyle açılan kanalizasyon çukuruna kanal bağlantısı yapmak amacıyla giren 45 yaşındaki işçi Hüsamettin Türkmen, kayan toprağın altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu toprak altından çıkarılan Türkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkmen'in cesedi morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. (HABER MERKEZİ)