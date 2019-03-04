İsveç’te sendikalar iş cinayetlerine karşı kampanya başlattı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç'te bazı sendikalar “Hiç kimse çalışırken ölmemeli” sloganıyla kampanya başlattı. Sendikalar, 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi başlattıkları kampanyayla politikacıları iş kazası ve cinayetlerinin engellenmesi için önlemler almaya zorlamayı amaçlıyor.

BİR YILDA 58 İŞÇİ İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İş Çevresi Kurumunun yayımladığı istatistikler geçtiğimiz yıl 58 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini gösteriyor. 2011 yılından bu yana iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin sayısında bir artış olduğu görülüyor. 2016 yılında 45, 2017 yılında 55 kişi iş kazalarında yaşamını yitirirken bu sayı geçtiğimiz yıl 58’e yükseldi. Bu yılın ilk iki ayında da 12 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İş Çevresi Kurumu Genel Müdür Vekili Hokan Olsson, ülkedeki yüksek konjonktürün iş kazalarının artmasına yol açan nedenlerden biri olduğunu söyledi.

Yüksek konjonktürün çalışanları daha fazla üretime zorlamasından dolayı çevre güvenliğinde ihmallerin yaşandığını belirten Olsson, özellikle inşaat ve nakliyat sektörlerinde iş kazaları ve ölümlerin arttığına dikkat çekti.

Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşiller’in oluşturduğu hükümet, 2016 yılı yazında iş kazalarını önlemek için yeni bir iş çevresi stratejisini parlamentodan geçirmişti. İşyerlerinde “sıfır ölüm” vizyonuyla kabul edilen stratejiden sonra İş Çevresi Kurumuna önlem alması için daha fazla kaynak aktarılmıştı.

"HİÇ KİMSE ÇALIŞIRKEN ÖLMEMELİ"

Ancak aradan geçen 2 yıl içinde iş kazaları sonucu ölümlerin artış göstermesine tepki gösteren bazı sendikalar, “Hiç kimse çalışırken ölmemeli” parolasıyla kampanya başlattı.

Elektrikçiler Federasyonu ile Seko sendikası üyesi bir grup işçi temsilcisi bir araya gelerek iş cinayetlerinin ve kazalarının engellenmesi için yetkilileri önlem almaya zorlamak amacıyla bir kampanya başlattı.

Grubun amacı iş kazalarına yol açan nedenleri ortaya koymak ve iş kazalarındaki ölümlere son vermek. İşçi Sendikaları Konfederasyonunun yayın organı Arbetet’a açıklamalarda bulunan kampanyacılardan Elektrikçi Hokan Kaneteg, “Bizim sektörde geçen yıl rekor sayıda arkadaşımız öldü. En az 7 kişi yaşamını yitirdi ve bu küçük bir sektör için oldukça büyük bir rakam” dedi.

Kaneteg, “Örneğin daha az kişi daha fazla iş yapmaya zorlanıyor. Üzerimizde işi zamanında bitirmediğimiz zaman ceza almamız tehdidi var” diyerek son bir kaç yıl içinde çalışma koşullarının kötüleştiğine dikkat çekti.

Amaçlarının işte kimsenin ölmemesi ve ciddi kazaların olmaması gerektiği olduğunu vurgulayan Kaneteg, “Biz herkesin iş çevresi güvenliği için sorumluluğunu üstlenmesini istiyoruz, böylelikle çalışırken iyi bir iş yapabilir ve evimize güvenli dönebiliriz” şeklinde konuştu.

6 BAKANDAN ORTAK AÇIKLAMA

İş cinayetlerine karşı sendikaların bundan 1 ay önce başlattıkları kampanya etkisini gösterdi. İş kazalarında ölümlerin meydana geldiği sektörlerden sorumlu 6 bakan ortak bir açıklama yaparak işyerlerindeki ölümlere karşı önlem alacaklarını açıkladı.

İsveç’in en yüksek tirajlı Aftonbladet gazetesinde, Çalışma Bakanı Ylva Johansson, Konut Bakanı Per Bolund, Ticaret Bakanı İbrahim Baylan, Tarım Bakanı Jennie Nilsson, Alyapı Bakanı Tomas Eneroth ve Enerji Bakanı Anders Ygeman’ın yaptıkları ortak açıklama yayımlandı.

Geçtiğimiz hükümet zamanında iş koşullarının iyileştirilmesi için 100 milyon kron kaynak aktardıklarını söyleyen bakanlar, bu yılın ilk iki ayında 12 işçinin iş kazalarında yaşamını kaybetmesini kabul etmeyeceklerini ve işyerinde ölümlerin engellenmesi için önlem alacaklarını açıkladı.

İş kazalarındaki ölümlerin sıfırlanmasının hükümetin önceliği olduğunu söyleyen bakanlar, bunun sağlanması için işçi sendikalarını ve işveren örgütlerini alınacak önlemleri belirlemek için toplantıya çağırdı.

REKOR TÜRKİYE’DE

Avrupa'da en çok iş cinayeti ise Türkiye’de meydana geliyor. Sadece 2018 yılında en az 1923 işçi iş cinayetlerine kurban gitti. AKP’nin iktidar yılları boyunca iş cinayetlerinde ise yaklaşık 22 bin 500 işçi yaşamını yitirdi.

Şubat ayında en az 125 işçi yaşamını yitirdi

"Güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız için sesimizi yükseltiyoruz"