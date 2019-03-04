HDP Mersin Kadın Meclisi, kadın işçileri ziyaret etti

HDP Mersin Kadın Meclisi, 8 Mart etkinlikleri kapsamında HDP Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayı Emine Şilan Yüksekkaya ile birlikte Akdeniz ilçesindeki çalışan kadınları, tarlalarda ve fabrikalarda ziyaret ederek karanfil dağıttı.

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayı Emine Şilan Yüksekkaya ve HDP Mersin Kadın Kadın Meclisi üyeleri 8 Mart etkinlikleri kapsamında Akdeniz ilçesinde çalışan işçi kadınları tarlalarda, fabrikalarda ziyaret etti.

"EMEĞİMİZİ SÖMÜRÜYORLAR"

Burada kadınlarla sohbet eden Yüksekkaya, kadın emeğinin görünür kılınması için yerelden kadın örgütlemelerini yapacaklarını dile getirdi. Kazanlı Mahallesi'nde serada çalışan Selma adlı bir işçi, "Kadınların çalışma koşulları çok zor. Hep vergi, vergi, vergi. Bu devlet ne için böyle. Çiftçi olmasa ne olur. Bizi sömürüyorlar. Ayrımcılık yapıyorlar. Emeğimizi sömürüyorlar. Tarım işçisi olmamız bir dezavantajken, kadın tarım işçisi olmak daha büyük dezavantaj. Benim eşim engelli. Maaşını kestiler. Arttıracaklarına kestiler. Bir çıkış yolumuz yok kalmadı. Tek yaptıkları dinle siyaseti birbirine karıştırmak. Sonra da köşeye çekilip yerlerine oturuyorlar. Ha bir de tanzim satışı var. Tanzim satışı nedir? O kuyruklar bir de. Bizlerin aklıyla alay ediliyor" diye konuştu.

Yüksekkaya, kadınların 8 Mart günü alanlarda olmasını isteyerek ziyaretini sonlandırdı. (HABER MERKEZİ)