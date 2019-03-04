Meksika’da grev dalgası yayılıyor

Meksika’da, Matamoros sanayi bölgesindeki grevler sürerken, ilkokul ve lise öğretmenlerinin yanı sıra çok sayıda üniversitede işçiler de hakları için grev yapıyor. 90 bin Walmart işçisi de iş bırakmayı tartışıyor.

Meksika’nın kuzeyindeki Matamoros sanayi kentinde, çoğunluğu metal işçisi olan işçilerin 12 Ocak’ta başlattığı “Yüzde 20 maaş zammı, 32 bin peso ikramiye” talepli tarihi grevler sürüyor. Onlarca fabrikada talepler kabul edilirken, başka fabrikalarda işçiler aynı taleplerle iş bırakıyor. 15 otomotiv yan sanayi fabrikasında grevler devam ediyor.

Ancak kimi patronların işçileri işten atmaya başladıkları haberleri de geliyor. Wsws.org haber sitesine konuşan Kearfott İşçisi Rosalinda, geçtiğimiz hafta 30 ileri işçiyle birlikte işten atıldığını söylüyor: “Hâlâ grevdekileri yardım için örgütleniyoruz ve şirketleri destekleyen sendikacılara karşı mücadeleyi sürdürüyoruz.”

Inteva fabrikasından bir işçi, “20-32” talebini kabul eden patronun üretim başladıktan sonra bir dizi işçiyi işten attığını belirtiyor. Bazı işverenlerin ise ücretleri yeniden düşürmek için şirketlerin isimlerini değiştirdiğini söylüyor: “Tabii ki bunu sendikaların yardımıyla yapıyorlar.”

PATRONLAR GREVLERİN YAYILMASINDAN KORKUYOR

Habere göre, Meksika’daki en büyük patron örgütü olan CCE ise Matamoros’daki grevler başka sanayi bölgelerine de yayılırsa 50 bin işçiyi işten atmakla tehdit ediyorlar. Matamoros’ta “Maquiladora” denilen ve Meksika’nın ihracatının yüzde 68’ini gerçekleştiren fabrika patronlarının örgütü Index ise, grevlere hükümet partisi MORENA ve Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un müdahale etmesini talep ediyor.

Öte yandan İspanyol şirketi Dragados Offshore’un Veracruz eyaletindeki fabrikasında 2 bin 900 metal işçisinin “yüzde 100 zam” talebiyle iş bıraktığı belirtiliyor. İşçilerin örgütlü olduğu Meksikalı İşçiler Konfederasyonuna (CTM) bağlı sendika da, talepleri müzakere ederken işçilerin eylemine de destek verdi.

GREV DALGASI ÜNİVERSİTELERE ULAŞTI

Sanayi bölgelerindeki grevlerin yanı sıra Meksika’da üniversitelerde çalışan işçilerde de hareketlenme var. 29 gün önce Özerk Metropolitan Üniversitesi işçilerinin yüzde 20 zam talebiyle başlattıkları grev sürerken Meksiko Otonom Üniversitesi (UACM) işçileri de yüzde 12 maaş zammı talebiyle grev dalgasına katıldı. Üniversite işçileri Matamoros işçilerinden güç alarak greve çıktıklarını söylüyorlar. Wsws.org’a göre, Oaxaca, Coahuila ve Chapingo üniversitelerinde de grev var.

ÖĞRETMENLER OCAKTAN BU YANA GREV YAPIYOR

Meksika’da öğretmenler, emekçiler içinde en örgütlü ve mücadeleci kesimlerin başında geliyor. Ocak ayından bu yana güney eyaletleri Oaxaca ve Michoacan’da yüzlerce ilkokul ve lisede de verilmeyen ödenekler nedeniyle grevler yapılıyor. Öğretmenler haftalar boyunca ticari demir yollarında blokaj eylemleri de yaparak limanlara malların ulaşmasını da engellemişlerdi. Geçtiğimiz çarşamba ise başkent Meksiko’daki Eğitim Bakanlığı önünde kitlesel bir miting gerçekleştirildi.

COCA COLA İŞÇİLERİNİN TAMAMI GREVDE

Yine Matamoros kentinde bulunan ve Latin Amerika’nın en büyük şişeleme fabrikalarından biri olan Coca Cola fabrikasında da 29 Ocak’tan bu yana zam ve ikramiye talepleriyle zaman zaman yapılan iş bırakmalar iki hafta önce fabrikanın 700 işçisinin tamamen iş bırakmasıyla greve dönüştü. Mahkeme ise işçilerin grevini “yasa dışı” ilan etti.

WALMART İŞÇİLERİ FİİLİ GREVİ TARTIŞIYOR

Bu arada Matamoros ve farklı kentlerde bulunan Walmart mağazalarında da işçilerin Matamoros işçileriyle aynı taleplerle, yüzde 20 zam, 32 bin peso ikramiye talebiyle fiili greve çıkmayı tartıştıkları belirtiliyor. Sağcı Kurumsal Devrimci Parti (PRI) ile bağlantıları olan ve 200 bin Walmart çalışanının 90 bininin üyesi olduğu CROC sendikasının ise fiili grevler yerine 20 Mart’ta resmi grev yapmayı önerdiği belirtiliyor. Reuters’a konuşan bir Walmart yetkilisi ise sendikayla yaptıkları görüşmeleri “diyalog pozitifti” sözleriyle özetledi. ABD tekeli olan Walmart, dünyanın en büyük süpermarket zinciri. (DIŞ HABERLER)

Meksika’da on binlerce metal işçisi grev yaptı