Urfa'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
2019 yerel seçimlerinde Urfa büyükşehir belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin daha önce aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf: Marcel Oosterwijk/Wikimedia Commons
AKP’nin kalelerinden biri olarak kabul edilen Urfa'da Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Zeynel Abidin Beyazgül oldu.
HDP, Urfa Büyükşehir Belediye Başkan adayını Hidayet Enmek olarak açıklarken, daha sonra Urfa Büyükşehir Belediyesi ve Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye ilçe belediyesinde gösterdiği adaylarını Saadet Partisi (SP) adayları lehine geri çektiğini duyurdu.
Saadet Partisi, daha önce bağımsız aday olduğunu açıklayan, eski AKP milletvekili Sabahattin Cevheri'yi Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdi. CHP de bağımsız aday Sabahattin Cevheri’yi destekleyeceklerini açıkladı.
Öte yandan geçen seçimlerin tartışmalı ismi, MHP'ye adaylık başvurusu yaptığı süreçte diğer partilere tehditler savuran Mehmet Fatih Bucak ise CHP’deki tepkilere rağmen Urfa Siverek adayı oldu. Bucak, 'Diğer partilerin arabalarını Siverek'te görürsem şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar' ifadelerini kullanmıştı.
SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP: Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)
Saadet Partisi: Sabahattin Cevheri (CHP ve HDP destekleyecek)
DSP: Hasan Erçelebi
TKP: Halil Çalışkan
Vatan Partisi: Mustafa Ataca
BTP: Rahime Karakeçili
Bağımsızlar: Ömer Faruk Yapıcıer / Osman Yıldırım
URFA’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ URFA SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU URFA SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ URFA SONUÇLARI
HDP Urfa büyükşehir adayı, Saadet Partisi lehine çekildi
CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları
HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi
İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi
Saadet Partisinin il il belediye başkan adayları
Mardin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?