Urfa'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

AKP’nin kalelerinden biri olarak kabul edilen Urfa'da Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Zeynel Abidin Beyazgül oldu.

HDP, Urfa Büyükşehir Belediye Başkan adayını Hidayet Enmek olarak açıklarken, daha sonra Urfa Büyükşehir Belediyesi ve Karaköprü, Haliliye, Eyyübiye ilçe belediyesinde gösterdiği adaylarını Saadet Partisi (SP) adayları lehine geri çektiğini duyurdu.

Saadet Partisi, daha önce bağımsız aday olduğunu açıklayan, eski AKP milletvekili Sabahattin Cevheri'yi Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdi. CHP de bağımsız aday Sabahattin Cevheri’yi destekleyeceklerini açıkladı.

Öte yandan geçen seçimlerin tartışmalı ismi, MHP'ye adaylık başvurusu yaptığı süreçte diğer partilere tehditler savuran Mehmet Fatih Bucak ise CHP’deki tepkilere rağmen Urfa Siverek adayı oldu. Bucak, 'Diğer partilerin arabalarını Siverek'te görürsem şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar' ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)

Saadet Partisi: Sabahattin Cevheri (CHP ve HDP destekleyecek)

DSP: Hasan Erçelebi

TKP: Halil Çalışkan

Vatan Partisi: Mustafa Ataca

BTP: Rahime Karakeçili

Bağımsızlar: Ömer Faruk Yapıcıer / Osman Yıldırım

URFA’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ URFA SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU URFA SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ URFA SONUÇLARI

HDP Urfa büyükşehir adayı, Saadet Partisi lehine çekildi

CHP’nin 31 Mart yerel seçimleri için il il belediye başkan adayları

HDP'nin 2019 yerel seçim adaylarının tam listesi

İYİ Partinin 31 Mart yerel seçim adaylarının tam listesi

Saadet Partisinin il il belediye başkan adayları