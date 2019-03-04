04 Mart 2019 15:58

16 kişi için müebbet istenen Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istenen iddianame mahkemece kabul edildi.

16 kişi için müebbet istenen Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

    • Paylaş

    Cansu PİŞKİN
    İstanbul

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Osman Kavala, Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Mücella Yapıcı ve Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu 16 kişiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

    16 KİŞİ İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında 15 aydır cezaevinde bulunan Osman Kavala ve sanatçı Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 kişiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlanmıştı. İddianamede 16 kişinin de "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istenmişti.  İddianamede Gezi direnişi 'kalkışma' olarak tanımlanmıştı. 

    Söz konusu iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 657 sayfalık iddianamede suçlanan kişiler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

    İŞTE SUÇLAMALAR 

    İddianamede 16 kişiye 10 suçlama yöneltildi.

    Tüm kişiler hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede, bazı şüphelilerin "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "ateşli silahlar kanuna muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi iddialardan da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

    KAVALA VE ALABORA 'ETKİ AJANLIĞI'YLA SUÇLANDI

    İddianamede savcı, Osman Kavala’nın bir telefon görüşmesindeki “Avrupalılar her gördüğüm şeyi soruyor, iyi tamam da bu siyasi durumu nasıl değiştirecek” sözlerine ve Mehmet Ali Alabora’nın “Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş sen hala anlamadın mı?” sosyal paylaşımına yer vererek, iki ismi de “etki ajanlığı” yapmakla suçladı.  

    GEZİ DİRENİŞİ 'KALKIŞMA' OLARAK YER ALDI

    İddianamenin ilk bölümünde ‘kalkışma’ diye adlandırılan Gezi Parkı eylemlerinin ne şekilde geliştiği anlatıldı. 

    Eylemlerin tesadüfi olmadığı dışarıdan destekle “Türkiye Cumhuriyeti’ne diz çöktürme operasyonu” olduğu iddiasına yer veren savcı, Gezi Parkı eylemlerini, ‘Arap Baharı’nın Türkiye’ye uyarlaması olarak yorumladı ve “Ağaç bahanesiyle hükümete yönelik kalkışmaya dönüşmüştür” ifadelerine yer verdi.    

    27 MAYIS BENZETMESİ

    Gezi Parkı eylemlerinin başladığı tarih olan 27 Mayıs 2013’ü, 27 Mayıs 1960 darbesi ile kıyaslayan savcı, “Halkın oylarıyla işbaşına gelmiş olan hükümet, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesinde olduğu gibi sokak hareketleriyle baskı altına alınmak ve devrilmek istenmiştir” ifadelerine yer verildi. 

    Savcı, “Kalkışma hareketinin asıl sebebinin Adalet ve Kalkınma Partisinin izlediği iç ve dış politikalar ve ayrıca ülkemizde inşa edilmeye çalışılan büyük alt yapı atılımları ve projeleri olduğu anlaşılmıştır" diye iddia etti. 

    İddianamede, Gezi Parkı eylemlerinin başladığı ilk tarihlerde eyleme katılanların giydikleri tişörtlerde ‘#OCCUPYTURKEY’ yazısının yer aldığı ve bu etiketle ilgili binlerce tweet atıldığı yazıyor Bu isimle açılan "OCCUPYTURKEY" sayfasının, ODTÜ'de 18 Aralık 2012 tarihinde başlayan ve günlerce süren öğrenci eylemleri sırasında kurulduğu ve “O tarihteki paylaşımlara bakıldığında söz konusu grubun ODTÜ'ye destek eylemlerine de yön vermeye çalıştığının gözlemlendiği” yazılan iddianamede, “Ülkemizde 2012 yılı içerisinde OTPOR/CANVAS denetiminde, şüphelilerin oluşturduğu kolektif yapı tarafından bir halk hareketi için defalarca nabız yoklanmıştır” ifadeleri kullanılıyor.

    SAVCI’DAN "OTPOR" İDDİASI

    Yine iddianamede, Gezi eylemleri ile OTPOR/CANVAS bağlantısı olduğu iddia ediliyor. İddianamede bu konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor: “OTPOR/CANVAS'ın ülkemize uygulamayı planladığı senaryonun aktörleri; genel olarak kamuoyunda muhalif kimlikleri ile tanınan sanatçılar, reklamcılar, ajans sahipleri-çalışanları ile sosyal medya ve bilişim uzmanlarıdır. Söz konusu şahısların OTPOR lideri İvan Marovic isimli ve Sırp uyruklu şahsın öncülük ettiği bir grup tarafından eğitildiği görülmüştür.”
    İddianamede, OTPOR yöneticilerden İvan Maroviç'in daha sonra Mısır’da sanatçı Mehmet Ali Alabora ile görüştüğü iddia edilirken Osman Kavala’nın da bu süreçte önce Belçika, ardından Almanya, ardından da Amerika ve sonrasında da yeniden Almanya'da olduğu iddia edildi. Yine iddianamede “Gezi eylemlerinin yaşandığı dönemde OTPOR ve CANVAS hareketinin birçok yöneticisi ve çalışanının Türkiye'ye birçok kez ve yoğun şekilde geldiklerinin tespit edildiği vurgulandı.” ifadeleri yer aldı.

    GEZİNİN SEMBOLLERİ SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

    Gezi direnişin sembolü haline gelen pek çok eylem, savcı tarafından suçmuş gibi sunuldu. Savcı bu eylemleri, Gene Sharp’ın “Diktatörlükten demokrasiye” kitabındaki ‘198 pasif eylem metodu’na dayandırdı. O eylemlerden bazıları şöyle: 

    • “Her yer Taksim her yer direniş” sloganları atılarak Taksim’in her yanı bu sembollerle donatıldı. 
    • Oyun ve Müzik Gösterileri (Kardeş Türküler, Duman gibi pek çok müzik grubu şarkı besteledi, Roger Waters'ın “The Wall” konser turu İstanbul performansında isyan sürecinde ölen kişilerin fotoğrafları yansıtıldı.
    • Grup Lobileri (Gezi kalkışması sırasında Taksim Platformu isimli derneğin Mehmet Osman Kavala’ya ait Cezayir Restoranta yapılan toplantı sonrasında basın açıklaması düzenlenmiştir.)
    • Gözcülük – Nöbetçilik (Gezi olayları sırasında birçok sanatçı ve siyasi gezi parkından ayrılmayarak nöbet tutmuştur.
    • Bayraklar ve Sembolik Renkler Sergilemek (Gezi olayları sırasında halkı sokağa çekmek için birçok futbol takımının renkleri kullanılmıştır.)
    • Semboller Giymek (Kırmızılı kadın, siyahlı kadın, fularlı kadın, occupyTürkiye logolu kıyafetler)
    • Protesto için Soyunmak 
    • Memurlar ile Alay Etmek (Gezi olayları sırasında birçok eylemci tarafından görevli memurlar ile alay edici el kol hareketleri ve sloganlar atmıştır)
    • Arkadaşlık Etme (Gezi olayları sırasında bazı göstericiler ile polis memurları arasında çiçek dağıtma olayları yaşanmıştır)
    • Gösteriler – Onur Yürüyüşleri
    • Lysistratik Eylemsizlik (Ör: Partner ile Sevişmeme)
    • Son Görevden Feragat Etmek (Memet Ali ALABORA Karadeniz Vakfı'nın kendisine vermiş olduğu ödülü reddetmiştir.
    •  Sırtını Dönmek
    • Öğrenci Grevleri (ODTÜ başta olmak üzere birçok üniversitenin mezuniyet törenlerinde pankartlı eylem yapıldı.)
    • Evde Kalmak (Memet Ali ALABORA başta olmak üzere Mi Minör ile bağlantılı olan kişilerin birçoğu olaylar sırasında bir süre evden çıkmamışlardır.)
    • İşçi “Firarları” (DİSK, KESK ve diğer sendikaların bir günlük iş bırakma eylemi yapmışlardır.)
    • Uluslararası Satıcı Ambargoları (Gezi olaylarında Türkiye’ye Biber Gazı ile ilgili Ambargo yapılması yönünde çalışmaların olduğu)
    • Hapis cezası almaya çabalamak. 

    6 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

    Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

    Yakalama kararı çıkarılan isimler şöyle: 

    • Ayşe Pınar Alabora
    • Can Dündar
    • Memet Ali Alabora
    • Gökçe Yılmaz
    • Handan Meltem Arıkan Hanzade 
    • Hikmet Germiyanoğlu

    ERDOĞAN VE DÖNEMİN BAKANLAR KURULU MÜŞTEKİ

    Kabul edilen iddianamede dönemin bakanlar kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 746 müşteki yer aldı.

    2 KİŞİ DIŞINDAKİLER TUTUKSUZ YARGILANACAK

    İddianamede Yiğit Aksakoğlu ve Osman Kavala’nın halen tutuklu bulunduğu hatırlatıldı. Kavala ve Aksakoğlu dışındaki diğer kişilerin tutuksuz şekilde yargılanacakları öğrenildi.

    KİMLER ŞÜPHELİ?

    657 sayfalık iddianamede şu 16 isim "şüpheli" olarak yer aldı: 

    • Osman Kavala
    • Ali Hakan Altınay 
    • Ayşe Mücella Yapıcı 
    • Ayşe Pınar Alabora 
    • Can Dündar 
    • Çiğdem Mater
    • Utku Gökçe Yılmaz 
    • Handan Meltem Arıkan Hanzade
    • Hikmet Germiyanoğlu  
    • İnanç Ekmekci 
    • Memet Ali Alabora 
    • Mine Özerden 
    • Şerafettin Can Atalay 
    • Tayfun Kahraman 
    • Yiğit Aksakoğlu
    • Yiğit Ali Ekmekçi (HABER MERKEZİ)

     

    Gezi iddianamesi daha mahkeme kabul etmeden basına sızdı

    Gezi iddianamesi daha mahkeme kabul etmeden basına sızdı

     

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Çanakkale Kadın Platformu direnişteki Flormar işçilerini ziyaret etti
    SONRAKİ HABER

    Evrensel çalışanları, yaptıkları haberler nedeni ile hakim karşısında
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Enflasyonda tanzim etkisi görüldü ama hayat ucuzlamadı

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘İtaat et rahat et’ diyenlere karşı ‘mücadele et rahat et’ diyenler

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Kadın emeği

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Yetkili ama sorumsuz belediyecilik dönemi

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Seçimin sınıf rengi: Bağımsız işçi adaylar

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    IMF'nin dönüşü

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Navratilova ve sporda trans kadınlar tartışması -1

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Şiir/ Mimarlık (5) (‘Modern’in ilkeleri açısından...)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Evrensel çalışanları, yaptıkları haberler nedeni ile hakim karşısında
    Evrensel çalışanları, yaptıkları haberler nedeni ile hakim karşısında

    Evrensel Gazetesinden Fatih Polat, Cem Şimşek ve Cansu Pişkin'in yaptıkları haberler nedeniyle yargılandıkları davalar bu hafta görülmeye devam edecek

    Meksika’da grev dalgası yayılıyor
    Meksika’da grev dalgası yayılıyor

    Metal sektöründe, Coca Cola'da, üniversitelerde çalışan işçilerin ve öğretmenlerin grevleri sürerken Walmart işçileri de iş bırakmayı tartışıyor.

    Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri
    Ülkenin dört bir yanında kadınlardan 8 Mart etkinlikleri

    Bursa, Manisa ve Çorlu'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü çeşitli etkinliklerle karşıladı, 8 Mart günü alanlarda olma çağrısı yaptı.

    Otomotiv pazarı 2019'un ilk iki ayında yüzde 52,2 daraldı
    Otomotiv pazarı 2019'un ilk iki ayında yüzde 52,2 daraldı

    Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2019'un ilk 2 ayında otomotiv pazarı 52,2 daraldı. Öte yandan ithalat şubatta yüzde 16,6 düştü.

    16 kişi için müebbet istenen Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi
    16 kişi için müebbet istenen Gezi Parkı iddianamesi kabul edildi

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istenen iddianame mahkemece kabul edildi.

    Bayhan'la yerel seçim ve 'beka' tartışmalarını değerlendirdik
    Bayhan'la yerel seçim ve 'beka' tartışmalarını değerlendirdik

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile 'beka' tartışmalarını ve krize karşı mücadeleyi konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Amedspor-Sakarya maçı sonrası suç duyurusu ve karşılıklı iddialar
    Amedspor-Sakarya maçı sonrası suç duyurusu ve karşılıklı iddialar

    Sakaryasporlu bazı futbolcular, Amedspor maçında kesici cisimle saldırıya uğradıklarını belirterek şikayetçi oldu. Amedspor suçlamaları reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    HDP: Cumhurbaşkanı'nın işi toplumu kutuplaştırmak değil
    HDP: Cumhurbaşkanı'nın işi toplumu kutuplaştırmak değil

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Erdoğan'ın "Yallah Kürdistan'a" açıklamasına tepki gösterdi, "Milyonlarca insanı kovma hakkına sahip değil" dedi.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    "Kullanışsız" tuhaflıklar, aslında evrim kuramının kanıtları
    "Kullanışsız" tuhaflıklar, aslında evrim kuramının kanıtları
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son 9 hafta: Liverpool liderliği kaptırdı
    Premier Lig’de son 9 hafta: Liverpool liderliği kaptırdı
    Geçmiş Ceyhan’da Çocukluktu
    Geçmiş Ceyhan’da Çocukluktu
    Kürtçe-Türkçe kültür sanat dergisi dilop 1 yaşında!
    Kürtçe-Türkçe kültür sanat dergisi dilop 1 yaşında!
    HDP: Demirtaş'a mektupları ya verilmiyor ya da geç veriliyor
    HDP: Demirtaş'a mektupları ya verilmiyor ya da geç veriliyor

    GDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, Demirtaş’a gönderilen mektupların neden verilmediğini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a sordu.

    Tacettin Bayır: Sessiz kalan idareciler hakkında soruşturma var mı?
    Tacettin Bayır: Sessiz kalan idareciler hakkında soruşturma var mı?

    CHP Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir’deki bir okulda AKP propagandası yapılmasını TBMM gündemine taşıdı.

    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Emekçiler kendine oy vermeli 
    Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Emekçiler kendine oy vermeli 

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Gebze, İzmit ve Derince’de ziyaretlerde bulundu.

    İsrail-Türkiye'nin Mavi Marmara anlaşmasında 5 gizli madde iddiası
    İsrail-Türkiye'nin Mavi Marmara anlaşmasında 5 gizli madde iddiası

    İsrail ile Türkiye arasındaki Mavi Marmara krizinin sonlanmasını sağlayan anlaşmada var olduğu öne sürülen 5 gizli madde UCM'ye sunuldu.

    Mimarlar Odası: AOÇ’de tarımsal depo alanı kiraya çıkartıldı
    Mimarlar Odası: AOÇ’de tarımsal depo alanı kiraya çıkartıldı

    AOÇ’nin temiz ve ulaşılabilir gıda için değerlendirilmesi gereken 8 bin 500 metrekare tarımsal depo alanı kiraya çıkarıldı.

    Tunç Soyer: İzmirli AKP'nin yaptığı ayrımcılığı görüyor
    Tunç Soyer: İzmirli AKP'nin yaptığı ayrımcılığı görüyor

    CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tunç Soyer, gazetecilerin sorularını yanıtladı, İzmir'in sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı.

    Van’da 24 kurumdan açlık grevleriyle ilgili Adalet Bakanlığına çağrı
    Van’da 24 kurumdan açlık grevleriyle ilgili Adalet Bakanlığına çağrı

    Van’da aralarında sendika ve siyasi partilerin de olduğu 24 kurum açlık grevleriyle ilgili Adalet Bakanlığına bir an önce adım atması için çağrı yaptı

    "Çerxa Şoreşê" marşı cezası: İstiklal Marşı’nı el yazısıyla yazacak
    "Çerxa Şoreşê" marşı cezası: İstiklal Marşı’nı el yazısıyla yazacak

    Diyarbakır'da mahkeme, “Çerxa Şoreşê” marşının çalınmasını ağır tahrik kabul etti, marşı çalan öğrenciye İstiklal Marşı'nı yazma cezası verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Şubat ayında en az 125 işçi yaşamını yitirdi
    Şubat ayında en az 125 işçi yaşamını yitirdi

    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Şubat ayında en az 125 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı, kadın işçi ölümlerinin görülmediğine dikkat çekti.

    "Cezaevi koşullarının intiharlarda payı olduğunu düşünüyor musunuz?"
    "Cezaevi koşullarının intiharlarda payı olduğunu düşünüyor musunuz?"

    Diyarbakır'daki cezaevlerinde yaşanan intihar iddiaları TBMM gündemine taşındı.

    Denizli Bağımsız Adayı Kırgız: Halk Meclisleri denetimi güçlendirecek
    Denizli Bağımsız Adayı Kırgız: Halk Meclisleri denetimi güçlendirecek

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Pınarkent ve Güzelköy’de halkla bir araya geldi.

    HDP Muğla Büyükşehir ve ilçe adaylarını geri çekti
    HDP Muğla Büyükşehir ve ilçe adaylarını geri çekti

    HDP, batı illerinde bazı adaylarını geri çekti. Muğla'da Büyükşehir ve ilçe adaylarını geri çeken HDP, Manisa'nın ilçelerinde de seçime girmeyecek.

    Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen madenciler ocak önünde anıldı
    Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen madenciler ocak önünde anıldı

    Zonguldak’ta 1992’de meydana gelen grizu patlamasında ölen madenciler, maden ocağı önünde anıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı: İşçilerin canı üzerinden tasarruf olmaz
    Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı: İşçilerin canı üzerinden tasarruf olmaz

    Petrol-İş üyesi PETKİM işçileri, vardiya girişinde açıklama yaparak iş yerinde işçi sağlığı önlemlerinin yeterli düzeyde alınmamasına tepki gösterdi.

    Leyla Güven’in açlık grevi 117’nci gününde devam ediyor
    Leyla Güven’in açlık grevi 117’nci gününde devam ediyor

    Leyla Güven’in, başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi 117’nci gününde devam ediyor. 

    GÜNCELLENDİ
    Şubat ayı enflasyonu yüzde 19,67
    Şubat ayı enflasyonu yüzde 19,67

    Enflasyon, şubat ayında yüzde 0,16 artarken, yıllık bazda yüzde 19,67 oldu. Zam şampiyonu yüzde 35,19 ile marul.