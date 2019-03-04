Çanakkale Kadın Platformu direnişteki Flormar işçilerini ziyaret etti

Çanakkale Kadın Platformu üyeleri direnişlerinin 294. gününde sendikalaştıkları için işten atılan Flormar işçilerini ziyaret etti.

Dayanışmanın ilk günden bugüne devam etmesinin önemli olduğunu ifade eden Flormar işçileri, "Bizi güçlü yapan hem birliğimiz hem de bu dayanışma örnekleridir" dedi. Flormar işçisiyle kazanana kadar omuz omuza mücadele edeceklerini ifade eden Çanakkale Kadın Platformu üyeleri de "Hem bir işçi direnişi hem de kadın direnişi olmasıyla Flormar hepimiz için önemli. Her zaman sahip çıkacağız" dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Flormar kozmetik fabrikasında çalışan işçiler sendikalaştıkları için işten atıldı. Aylardır direnişlerini yasaklara rağmen sürdüren işçiler fabrikaya sendikalı olarak dönene kadar direneceklerini söylüyor. (Gebze/EVRENSEL)

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