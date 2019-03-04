Asi Havzası, biyokütle enerji santrali ile yok edilmek isteniyor

Hatay’ın Defne ilçesinde, Harbiye Mahallesi mevkiinde bulunan ve Türkiye’nin 25 su havzasından biri olan Asi Havzası’ndaki 3 bin 500 dönümlük alana TEMS Biyoenerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından çöp depolama alanı ve biyokütle enerji santrali kurulmak isteniyor. Bir yıl önce planları yapılan ve yer tespiti yapılan projenin yapılması durumunda yer altı su kaynakları, Toroslardan gelen yer altı su nehirleri, Harbiye ile Antakya bölgesinin içme suyu havzalarının tamamen kirleneceği öngörülüyor.

ÇUKUROVA’NIN ÇÖPÜ HATAY’A TAŞINACAK

MA'nın haberine göre, proje raporunda kategorize edilen atıkların önemli bir bölümünün Hatay bölgesinde hiç olmadığı bilinirken, hayata geçirilmek istenen projede daha çok raporda kategorize edilen organik çöpler, şehir ve endüstriyel atıklardan elde edilen biyokütle kaynakları (kanalizasyon ve dip çamurları, kayıt, sanayi ve gıda sanayi atıkları, büyük sanayi ve belediye tesisleri atıkları) kullanılacağı belirtiliyor. Yılda ortalama 75 bin ton atığın yakılarak elektrik üretilmesi planlanırken, Hatay genelinde yıllık ortalama 75 bin ton çöpün çıkmadığı; Adana, Mersin, Osmaniye ve Antep’te depolanan çöplerin Hatay’a taşınacağı belirtiliyor.

Santralin faaliyete geçmesiyle birlikte endemik bitki türleri ile birlikte daha çok bölgede yaşayan çizgili sırtlan, keklik, doğan ve şahin gibi hayvanların yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

BİRİKECEK GAZIN NE OLACAĞI BİLİNMİYOR

Enerji santrali için yapılacak çöp depolama alanında birikecek metan gazına ne olacağı projede yer almazken, çöp depolama alanında birikecek metan gazının büyük bir tehlike oluşturacağı da belirtiliyor.

"YERLEŞİM ALANLARINI YOK EDECEK"

Projenin yapılacağı alanda arazisi bulunan Avukat Suphi Zarif, projenin bitiminde bölgenin coğrafi yapısının değişeceğini ve doğasının tamamen kirleneceğini dile getirdi. Projenin bölgede bulunan bitki çeşitliliğine zarar vermekle kalmayacağını ifade eden Zarif, bölgede bulunan tüm yerleşim alanlarının da yok olmasına neden olacağını ifade etti. Fabrikanın kurulacağı alanın Harbiye Şelalelerinin suyunun aktığı yer olduğunu dile getiren Zarif, fabrikanın faaliyete geçmesi ile birlikte hem Harbiye hem de Antakya’nın içme suyu şebekesinin yok olacağını aynı zamanda Tarihi Harbiye Şelalelerinin tamamen kirleneceğini aktardı.

"KANSER VAKALARI ARTABİLİR"

Projenin hem doğaya hem de insan sağlığına zarar vereceğini sözlerine ekleyen Zarif, “Proje hayata geçerse doğaya saldığı atıklar ve zehirli gazlardan kaynaklı insanlarda akciğer kanseri, koah, solunum yolları hastalıkları görülebilecektir. Çok geç olmadan bu projeden vazgeçilmeli” dedi. (HABER MERKEZİ)

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