85 yaşındaki Sise Bingöl tahliye edilecek

Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından “cezaevinde kalabilir” diye rapor verdiği 85 yaşındaki Sise Bingöl’ün, infazı tamamladığı için bugün akşam saatlerinde Tarsus T Tipi Kapalı Kadın Cezaevinden tahliye edileceği belirtildi.

MA'nın haberine göre "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen Bingöl’ün, şartlı tahliyeyle önce Karataş Açık Cezaevine nakledileceği ardından da serbest bırakılacağını ifade eden avukatı Gülşen Özbek, Bingöl’ün bugün akşam saatlerinde serbest bırakılacağını kaydetti.

Sise Bingöl, Muş'un Varto ilçesine bağlı Badan köyüne Nisan 2016'da yapılan bir baskında 3 kişi ile birlikte "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak Muş F Tipi Cezaevi'ne konmuştu. Haziran 2016'da yapılan ilk duruşmada hastalığı göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Ancak Nisan 2017'de devam eden davada Bingöl'e '"örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Bingöl ve aynı suçlamadan yargılanan oğlu tutuklanarak Muş Cezaevi'ne gönderildi. Akabinde ise Tarsus T Tipi Kapalı Kadın Cezaevi'ne sevk edildi.

Hastanenin "Cezaevinde kalması hayati risk" dediği Sise Bingöl hakkında ATK 3. İhtisas Kurulu, skandal bir rapor hazırlamış, "Kendini kötü gösterme çabasındadır, cezaevinde kalabilir" demişti. (HABER MERKEZİ)

Adli tıptan, Sise Bingöl için skandal rapor: Numara yapıyor