85 yaşındaki Sise Bingöl tahliye edildi

Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından “cezaevinde kalabilir” diye rapor verdiği 85 yaşındaki Sise Bingöl, cezaevinden tahliye edildi. Bingöl'ün ilk mesajı "barış" oldu.

MA'nın haberine göre, ATK tarafından “Cezaevinde kalabilir” diye rapor verdiği 85 yaşındaki Sise Bingöl’ün, infazı tamamlandığı için adli kontrol ile Adana Karataş Kadın Açık Ceza Cezaevinden tahliye edildi. Cezaevi önünde ailesine kavuşan Bingöl, tahliyesine sevinirken hasta olduğunu bir kez daha yineledi. Bingöl'ün ilk mesajı ise barış oldu. Annesinin tahliyesine sevinen Bingöl'ün kızı Hasbike Kanmaz, cezaevinden çıkan annesinin çok mutlu olduğunu söyledi. Kanmaz, annesini de alıp direk Muş'a gideceklerini belirti.

NE OLMUŞTU?

Sise Bingöl, Muş'un Varto ilçesine bağlı Badan köyüne Nisan 2016'da yapılan bir baskında 3 kişi ile birlikte "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak Muş F Tipi Cezaevine konmuştu. Haziran 2016'da yapılan ilk duruşmada hastalığı göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Ancak Nisan 2017'de devam eden davada Bingöl'e '"terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Bingöl ve aynı suçlamadan yargılanan oğlu tutuklanarak Muş Cezaevine gönderildi. Akabinde ise Tarsus T Tipi Kapalı Kadın Cezaevine sevk edildi. (HABER MERKEZİ)

Adli tıptan, Sise Bingöl için skandal rapor: Numara yapıyor