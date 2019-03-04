Prodigy'nin solisti Keith Flint intihar etti

İngiliz elektronik müzik grubu Prodigy'ye dansçı olarak katılan ve daha sonra grubun solisti olan 49 yaşındaki Keith Flint, bu sabah Essex'teki evinde ölü bulundu. Grubun kurucusu Liam Howlett, Flint’in intihar ettiğini açıkladı.

Şarkıcının cansız bedeninin ambulans ve polise yapılan ihbarların ardından bulunduğu belirtildi. Essex polis departmanı sözcüsü yaptığı açıklamada, “Sabah saat 8.10 gibi North End Brook Hill’deki bir kişinin sağlık durumundan şüphelenildiğiyle ilgili telefonlar aldık” dedi. “Ne yazık ki 49 yaşındaki bir adamın olay yerinde öldüğü açıklandı” diyen sözcü, “Daha sonra akrabalarına bilgi verildi. Ölüm şüpheli olarak değerlendirilmiyor” şeklinde konuştu.

Grubun kurucusu Liam Howlett, Instagram hesabından yaptığı açıklama Flint’in intihar ettiğini belirtti ve “Haber doğru. Bunu söylediğime inanamıyorum ama kardeşimiz Keith canına kıydı. Şoktayım, kızgınım, kafam karışık ve kalbim kırık” paylaşımını yaptı.

Gruba dansçı olarak katılan Flint, 1996 yılında ‘Fire Starter’ adlı şarkının vokalistliğini yaptı ve çok beğeni topladı. Bunun üzerine The Prodigy’nin sıradaki teklisi olan Breathe’in geri vokalliğini yaptı. Gelen beğeniler üzerine, ‘Serial Thrilla’ ve ‘Fuel My Fire’ teklilerinde de vokalistlik yaptı ve bu tekliler bir albümde toplandı.

Liam Howlett'ın 1990'da kurduğu grubun diğer elemanı Rapçi Maxim.

Flint, yakın dönemde Avustralya turnesinden dönmüştü ve Mayıs ayında ABD turnesine çıkmaya hazırlanıyordu. (KÜLTÜR SERVİSİ)