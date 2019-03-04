04 Mart 2019 14:54
Prodigy'nin solisti Keith Flint hayatını kaybetti
İngiliz elektronik müzik grubu Prodigy'nin solisti Keith Flint evinde ölü bulundu.
Fotoğraf: ParaDoxus/Wikimedia Commons
İngiliz elektronik müzik grubu Prodigy'nin vokalisti Keith Flint, 49 yaşında hayatını kaybetti. Flint'in bugün Dunmow, Essex'teki evinde ölü bulunduğu duyuruldu.
Polisten yapılan açıklamada Flint'in ölümünün "şüpheli" olarak değerlendirilmediği belirtildi.
Punk saçları ve danslarıyla '90'larda İngiltere'nin en meşhur müzik figürlerinden biri olan Flint, Breathe ve Firestarter gibi popüler şarkılardaki performansıyla hatırlanıyor.
Liam Howlett'ın 1990'da kurduğu grubun diğer elemanı Rapçi Maxim.
Flint, yakın dönemde Avustralya turnesinden dönmüştü ve Mayıs ayında ABD turnesine çıkmaya hazırlanıyordu. (KÜLTÜR SERVİSİ)