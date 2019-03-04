TMMOB İzmir: Güvenli ve güvenceli çalışma için sesimizi yükseltiyoruz

TMMOB İzmir düzenlediği basın toplantısında insan onuruna yakışır, güvenli ve güvenceli çalışma hakkı için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini vurguladılar.

“İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edilen 263 madencinin yaşamını yitirdiği 1992 Kozlu Maden Faciası'nın yıl dönümü dolayısıyla TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, basın toplantısı düzenledi. İş kazalarının ve iş cinayetlerinin kamuoyunda normalleştirilerek yaşam ve çalışma hakkının gasp edildiğinin belirtildiği basın toplantısında AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından 20019 yılına kadar iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının 22 bini aştığı bilgisi verildi. Cinayetlerin ve kazaların önlenmesi ve meslek hastalıklarının engellenmesi yerine bu çalışmalara kaynak bile ayrılmadığı da ifade edildi.

Ziraat Mühendisleri Odası'nda basın toplantısında metni okuyan Maden Mühendisleri Odası Şube Başkanı Aykut Akdemir, her yıl, evine ekmek götürmeye çalışan yüzlerce işçinin hayatına kaybediyor olmasının, ülkedeki işyerlerinin güvensiz ve ilgili mevzuatın yetersizliği olduğunu gösterdiğini belirterek “Ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları, basit bir hizmet alımına dönüştürülmek istenmektedir. Bir danışmanlık hizmeti olan işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarında sorumluluk bütünüyle işverene aitken, ülkemizde işveren tüm sorumluluklardan kaçmaktadır. Bu kaçış için ise, danışmanlık hizmeti aldığı iş güvenliği uzmanını sorumlu tutmaktadır. İşverenin önleyici, engelleyici çalışmaları yapmadığı, kaza yaşanan durumlarda fatura meslektaşlarımıza kesilmekte, yargı önüne iş güvenliği uzmanları çıkarılmaktadır" dedi.

“BAĞIMSIZ ENSTİTÜ KURULSUN”

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesinin doğru kararların alınmasının önünde bir engel olduğunu dile getiren Akdemir şunları söyledi: “Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.”

“İNSAN ONURUNA YAKIŞIR GÜVENLİ ÇALIŞMA HAKKI”

İş cinayetleri ile mücadele etmek için seslerini yükseltmeye devam edeceklerinin altını çizen Akdemir "Ölüm, yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma hiçbir emekçinin kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır, güvenli ve güvenceli çalışma hakkımız için sesimizi yükseltiyoruz. Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılması, bağımsız denetim sisteminin yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının durdurulması için yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz" dedi.

2011 İLE 2017 ARASINDA İŞ KAZALARI VE İŞ CİNAYETLERİ SAYISI

2011 yılında 69.227 kazada 1.700 kişi

2012 yılında 74.871 kazada 744 kişi

2013 yılında 191.389 kazada 1.360 kişi

2014 yılında 221.336 kazada 1.626 kişi

2015 yılında 241.547 kazada 1.252 kişi

2016 yılında 286.068 kazada 1.405 kişi

2017 yılında 359.766 kazada 1.636 kişi

(İzmir/EVRENSEL)