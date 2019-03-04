"İsmail Tarman"ın imam hatipe dönüştürülmesine karşı veliler nöbette

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsmail Tarman Ortaokulunun imam hatipe dönüştürülmesine karşı mücadele veren veliler ve mahalleliler, okul önünde basın açıklaması yaptı. “Okulumuz için 1008 gündür nöbetteyiz” dövizinin taşındığı eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu’da destek verdi.

Öğrenci velileri adına basın açıklamasını Sevil Çandır okudu. 1008 gündür gitmedikleri yer, başvurmadıkları makam kalmadığını aktaran Çandır, “İlk andan itibaren davalar açtık, davalarımızı kazandık. Milli Eğitim görevlileri, iptal kararına itiraz ederek Bölge İdare Mahkemesine başvurarak yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Yürütmenin durdurulması talepleri mahkemece reddedildi. Mahkeme kararının uygulamasını geciktirecek hiçbir hukuki yolları kalmadı. Hâlâ mahkeme kararı uygulanmıyor; hem düz ortaokul hem de imam-hatip ortaokulu öğrencileri, veliler, mahalleli mağdur ediliyor. Mahkeme kararı uygulansın, çocuklarımız-velilerimiz mağdur edilmesin. Hukuka saygılı olmayı, çocuklarımıza öğretmeye sorumlu, geleceğimize, toplumumuza borçluyuz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)