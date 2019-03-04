Bayhan'la yerel seçim ve 'beka' tartışmalarını değerlendirdik
EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile 'beka' tartışmalarını ve krize karşı mücadeleyi konuştuk.
04 Mart 2019 14:57
Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan Seçim Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Bayhan ile yerel seçimlere gidilirken yaşanan 'beka' tartışmalarını, ekonomik krizi ve işçilerin krize karşı mücadelesini değerlendirdik. (EVRENSEL WEB TV)
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