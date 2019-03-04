Danıştay, Hizmet Vakfı ile MEB arasındaki protokolü durdurdu

Eğitim Sen’in yargıya taşıdığı Hizmet Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında değerler eğitimine ilişkin imzalanan protokolün uzatılması davasında Danıştay, protokolü örgün eğitim kısmı yönünden yürütmesini durdurdu.

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı arasında değerler eğitimi verilmesine dair protokolün 15 Temmuz 2017 tarihinden itibaren üç yıl süreyle uzatılmasını yargıya taşımıştı.

Yönetim işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma kararıyla söz konusu protokolü örgün eğitime ilişkin kısmı yönünden yürütmesini durdurdu.

“ÖRGÜN EĞİTİM KISMI ANAYASA’YA AYKIRI”

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Protokolün örgün eğitimdeki öğrencilere yönelik bir kısım etkinliklerinin doğrudan diğer kurum, kuruluş ve bireyler tarafından yürütüleceğinin kabul edilmesi, örgün eğitim kurumlarını kanuni idare ilkesine ve genel idare ilkesine aykırı olarak diğer kurum, kuruluş ve bireylerin faaliyet alanına dönüştüreceği açıktır. Dava konusu işlemin örgün eğitim kurumlarına yönelik kısmı, bir kamu hizmeti olan eğitim-öğretim hizmetinin devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasa’nın hükümlerine ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırıdır”.

“MEB KARARIN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMELİ”

Eğitim Sen kararın ardından yaptığı açıklamada, “Uzunca bir süredir, eğitimin kamusal bir hizmet olduğu ve kamu tarafından kamu görevlileri eli ile yürütülmesi gerektiğine dair uyarılarımıza kulak tıkayan MEB’in, yargı kararının gereğini yerine getirmesi gerekmektedir” dedi. Bu kararın gereğinin yerine getirilip getirilmediğini yakından takip edileceği vurgulanan açıklamada, kararda protokolün yaygın eğitim yönünden yürütmeyi durdurma istemine yönelik reddedilen kısmına itirazda bulunulacağı belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)