İsrail-Türkiye'nin Mavi Marmara anlaşmasında 5 gizli madde iddiası

İsrail ile Türkiye arasındaki Mavi Marmara krizini sonlandıran ve ilişkilerin normalleşmesinin önünü açan anlaşmaya dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, anlaşmada iki ülke kamuoyundan da saklanan beş gizli madde vardı. Gizlenen maddeler, İsrailli bir sivil toplum kuruluşu tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesine sunuldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre iddia, İsrail’de hukuk alanında çalışan İsrail Hukuk Merkezi (Israel Law Center – ILC) adlı sivil toplum kuruluşu tarafından ortaya atıldı. ILC, Uluslararası Ceza Mahkemesine 2016’da imzalanan İsrail-Türkiye anlaşmasının tam metni olduğunu iddia ettiği bir belge gönderdi. Metinde, daha önce ne İsrail ne de Türkiye tarafından kamuya açıklanan ek maddeler de yer alıyor. ILC’nin sunduğu belgede, kamuoyuna açıklanan altı maddenin yanı sıra şu beş madde var:

"YASAL İŞLEMLER SONLANDIRILACAK"

Türk hükümeti, anayasadaki güçler ayrılığı sınırları içinde, filo olayıyla alakalı olarak Türkiye’de süren tüm ulusal yasal işlemlerin hızlı şekilde sonlandırılması için çalışacak. Her şekilde, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, filo olayıyla ilgili Türkiye’de süren her yasal işlem, ulusal yetkili mahkemelerde sonlandırılacak. İsrail ve Türkiye, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından her bir ülkenin, kendi vatandaşları aleyhindeki suç duyurularını incelemek ve uygun olduğunda dava açmak için özel yargı yetkilerine sahip olması konusunda anlaşmıştır. Türkiye ve İsrail, kendilerine ait topraklardan birbirlerine karşı herhangi bir terörist ya da askeri faaliyete izin vermeyeceğini ya da yurt dışındaki bu tarz faaliyetleri desteklemeyeceğini beyan eder. İsrail, Türkiye ile Gazze şeridindeki nüfusun yararlanacağı projelerde iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaktır. İsrail ve Türkiye, 22 Mart 2013’de varılan uzlaşmanın, 28 Haziran 2016’da imzalanan anlaşmanın ve bu ekte belirtilen düzenlemelerin, filo olayı ve sonrasında ortaya çıkan gelişmeler ve sonuçlarıyla alakalı süren tüm sorunları kapsadığı ve hepsini sonlandırdığı kabul edilir.

DIŞİŞLERİ YANIT VERMEDİ

Haberi duyuran BBC Türkçe, bu metnin ve ek maddelerin doğruluğunu teyit amaçlı temas kurduğu Türkiye ve İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ‘Sorulara yanıt vermemeyi ve yorum yapmamayı tercih ettiğini’ duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Mayıs 2010'da İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) da aralarında olduğu kuruluşlar, Gazze ablukasını delmek için Türkiye'den Mavi Marmara gemisiyle yola çıktı. Gemi, uluslararası sularda İsrail komandolarının baskınına uğradı, 10 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından İsrail ile Türkiye ilişkileri askıya alındı.

Mavi Marmara gemisinde bulunanların avukatları, 14 Mayıs 2013'te Komor devletinden aldığı yetkiyle İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet etti.

Erdoğan, 2016 yılında İsrail'le ilişkiler ve Mavi Marmara konusunda isim vermeden İHH'yı eleştirerek "Türkiye’den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten yardımı yaptık, yapıyoruz. Bunları da yaparken, gövde gösterisi olsun diye mi yapıyoruz?" dedi. (HABER MERKEZİ)

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