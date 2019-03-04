04 Mart 2019 14:02
Tacettin Bayır: Sessiz kalan idareciler hakkında soruşturma var mı?
CHP Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir’deki bir okulda AKP propagandası yapılmasını TBMM gündemine taşıdı.
Fotoğraf: Evrensel
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir’de okulda yapılan AKP propagandasını siyasi partilerin devlet kurumlarında siyasi propaganda yapmasının yasak olduğunu hatırlatarak konuyu meclis gündemine taşıdı.
İzmir Örnekköy Şehit Ahmet Oruç Ortaokulunda, “Finans ve Sigorta Yönetimi” başlıklı bir seminer düzenlenmiş ve seminerin gerçekleştiği okulun salonu AKP bayrakları ile donatılmıştı.
- Soru önergesinde olaya ilişkin hatırlatmalara yer veren Bayır şu soruları sordu:
- Anayasamızın, “Eğitim kurumlarında herhangi bir siyasal partinin lehinde ya da aleyhinde propaganda yapmak yasaklanmıştır” maddesi göz önüne alındığında, bu olaya kayıtsız kalan okul müdürü, müdür yardımcısı veya yardımcıları, idari yönetimi ve öğretmenler hakkında 657 Devlet Memurları Kanununa göre soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa, soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?
- Siyasal partiler yasasına göre, siyasi partilerin devlet kurumlarında siyasi propaganda yapması yasak değil midir? Afişleri bulunan söz konusu siyasi parti ile ilgili suç duyurusunda veya herhangi bir işlem başlatmayı düşünüyor musunuz? Diğer siyasi partiler de bayraklarını, afişlerini okul salonuna asabilme imkânına sahip midir? Bu imkân verilmezse, eşitsiz bir durum ortaya çıkmaz mı?
- Seminer için izni kim vermiştir? Finans ve Sigorta yönetimi başlıklı seminerde, bir siyasi partinin bayrağının asılacağı ve bu şekilde seçim çalışması yürütüleceği belirtilmiş midir?
- Seminere kimler katılmıştır? Öğrenci velilerinin toplantıya katılması istenmiş midir? Öğrenci velilerine yönelik, siyasi amaçlı toplantı yapılarak, propaganda yapılmış mıdır? Seminerde devlet büyüklerini zan altında bırakacak ifadeler kullanılmış mıdır? Afişleri bulunan siyasi partinin propagandası yapılmış mıdır? Afişler, hangi gerekçe ile kim ya da kimler tarafından asılmıştır? Söz konusu okulda, daha önce, öğrenci velilerine yönelik siyasi amaçlı toplantı yapılarak propaganda yapılmış mıdır?
- Eğitim ve öğretim kurumlarında ders saatleri içerisinde AK Parti bayrağı asılması konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Bu durumu tasvip ediyor musunuz?
- Finans ve Sigorta yönetimi başlıklı seminer, İzmir’de başka okullarda da yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi saatlerde yapılmış, aynı Şehit Ahmet Oruç ortaokulunda olduğu gibi AKP bayrağı asılarak, hediyeler dağıtılmış mıdır? (HABER MERKEZİ)
İzmir’de bir ortaokula AKP bayrağı asıldı, seçim propagandası yapıldı