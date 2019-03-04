Mimarlar Odası: AOÇ’de tarımsal depo alanı kiraya çıkartıldı

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AOÇ arazisinde insanların ihtiyacı olan temiz ve ulaşılabilir gıda için değerlendirilmesi gereken 8 bin 500 metrekare tarımsal depo alanı için kiralık ilanı verildiğini belirterek, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’nde kiralanmak üzere ilan verilen tarımsal depo alanı ve milli mücadele yıllarında Atatürk’ün de kaldığı Çoban Mektebi’nin atıl durumuna ilişkin açıklama yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi toplantı salonunda yapılan basın toplantısında konuşan Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan, AOÇ’nin şimdi de Ankapark sınırında 8 bin 500 metre kare tarımsal depo alanını kiraya çıkartıldığını belirtti.

‘ARAZİLER YOK PAHASINA KİRALANIYOR’

Ankapark’ın sınırlarının genişletilmesinin planlandığına dikkat çeken Candan, “AOÇ’nin kiralanan arazilerinin bir metrekaresi aylık 1 ile 4 lira arasına kiralanıyor, yani yok pahasına. Oysaki bırakın kiralamayı bugün insanların ihtiyacı olan temiz ve ulaşılabilir gıda için değerlendirilmesi gerekiyor buraların. Ancak belki de oyuncak depoları haline getirecekler” dedi. AOÇ arazilerinin maddi karşılığının hesaplanamayacağını belirten Candan konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

‘ÇOBAN MEKTEBİ ACİLEN RESTORE EDİLMELİ’

Candan, Atatürk’ün milli mücadele yıllarında kaldığı Çoban Mektebi binasının atıl durumunu gündeme getirip restorasyon talep ettikten birkaç gün sonra yangın çıktığını belirterek, bu süreçte binanın o haliyle bırakıldığını belirtti. Candan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve kamuoyuna çağrı yaparak, “Bina çok fazla tahribat gördüğünden yok olmaya yüz tuttu. Böylesi önemli bir değerin acilen restorasyonu yapılmalı” dedi. Oda yöneticilerinden Nihal Evirgen de Çoban Mektebi’nin uzun süredir takibini yaptıklarını ancak herhangi bir gelişme kaydedemediklerini söyledi. Binanın acilen yeniden kamuya kazandırılması gerektiğini belirten Evirgen, “Bir şekilde geçmişten bugüne gelmiş yapı restorasyon yapılarak kurtarılabilir. Müze ya da eğitim amaçlı kullanılmasını önemsiyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)