Van’da 24 kurumdan açlık grevleriyle ilgili Adalet Bakanlığına çağrı
Van’da aralarında sendika ve siyasi partilerin de olduğu 24 kurum açlık grevleriyle ilgili Adalet Bakanlığına bir an önce adım atması için çağrı yaptı
Fotoğraf: Evrensel
Van’da aralarında sendika ve siyasi partilerin de olduğu 24 kurum açlık grevleriyle ilgili ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği TUHAYDER Başkanı Önder Soğukkulak, açlık grevlerinin kritik aşamada olduğunu ve kaygı duyduklarını belirterek, Adalet Bakanlığı’na şu çağrıyı yaptı:
"Açlık grevinde bulunan mahpusların ulusal ve uluslararası etik ilkelere uygun şekilde, düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve bağımsız hekimlerin cezaevlerinde muayene yapmalarının sağlanması,
Sakatlıkların önlenmesi için mahpuslara mutlaka su, tuz şeker ve karbonata ek olarak B1 vitamini temin edilmesi veya B1 içeren B vitamin kompleksi tabletlerin tam doz verilmesi,
Açlık grevlerinin olası ölüm ve geriye dönüşü mümkün olmayan sakatlıklar yaşanmadan sona ermesi için gerekli insani duyarlılığın gösterilmesini ısrarla talep ediyoruz.”
"BİR AN ÖNCE ADIM ATILMALI"
Soğukkulak siyasi iktidara da seslenerek, “Başta Sayın Leyla Güven olmak üzere cezaevlerindeki süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin sağlıklarının tehlikeye girmemesi ve yaşamlarının yitirilmemesi için yasalarda belirtilen hakların İmralı cezaevinde de uygulamaya ve sorumluluğunun bilinci içinde sorunun çözümü adına bir an önce adım atmaya davet ediyoruz” dedi.
KATILIMCI KURUMLAR:
- DTK
- İHD VAN ŞUBESİ
- EĞİTİM SEN VAN ŞUBESİ
- TÜMBELSEN VAN ŞUBESİ
- YAPI YOL SEN VAN ŞUBESİ
- HABERSEN VAN ŞUBESİ
- SES VAN ŞUBESİ
- TARIM ORKAM SEN VAN ŞUBESİ
- BES VAN ŞUBESİ
- BTS VAN TEMSİLCİLİĞİ
- ÖZGÜRLÜKÇÜ HUKUKÇULAR PLATFORMU
- TAYDER
- MEYADER
- TJA
- DİSA DER
- HDP VAN İL BAŞKANLIĞI
- BDP VAN İL BAŞKANLIĞI
- EMEP VAN İL BAŞKANLIĞI
- ESP VAN İL BAŞKANLIĞI
- TİP VAN İL BAŞKANLIĞI
- DİSK (Genel-İş)
- VAN-HAKKÂRİ TABİP ODASI
- TİHV (TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI)
- İNSAN VE ÖZGÜRGÜK PARTİSİ
(Van/EVRENSEL)
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