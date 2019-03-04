Giresun'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

31 Mart yerel yönetim seçimleri için Giresun'da AKP Aytekin Şenlikoğlu'yu, CHP Kerim Aksu'yu, MHP Hasan Yılmaz'ı aday gösterdi. SP Saim Öksüz'le, TKP Osman Kale ile ve BTP Abdulkadir Bayram'la seçimlere giriyor.

Kennte 2014 yerel seçimlerini yüzde 46,3'le ve en yakın rakibi AKP'yi 7 puan geçerek kazanmıştı. Ancak takvimler 2018 haziranını gösterdiğinde AKP'nin genel seçimlerde yüzde 52,64 oy aldığını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'a yüzde 64,42 oy çıktığını görüyoruz.

Giresun büyükşehir statüsünde olmadığı için ilçelerde ve köylerdeki oylar merkez seçimlerini etkilemeyecek. Kentte merkezde CHP'nin ilçelerde ise AKP'nin güçlü olduğu söylenebilir. Merkez belediyede CHP'yle AKP'nin değil MHP'nin yarışması bekleniyor. MHP'nin aday çıkarması, İYİ Partinin ise aday çıkarmayıp CHP'yi desteklemesi CHP'yi güçlendirecek ve AKP'yi zora sokacak gibi görünüyor.

GİRESUN’DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP - Aytekin Şenlikoğlu

CHP - Kerim Aksu

MHP - Hasan Yılmaz

Saadet Partisi - Saim Öksüz

TKP - Osman Kale

BTP - Abdulkadir Bayram

GİRESUN’DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ GİRESUN SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU GİRESUN SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ GİRESUN SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)

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