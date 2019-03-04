Tunç Soyer: İzmirli AKP'nin yaptığı ayrımcılığı görüyor

Özer AKDEMİR

İzmir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tunç Soyer gazetecilerle buluştu. İzmirli gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyer, AKP hükümetinin İzmir'e ayrımcılık yaptığını, İzmirlilerin de bunun farkında olduğunu söyledi. Soyer, İzmir’in en önemli sorunlarını trafik ve ulaşım olarak sıraladı. Seçimi kazandıkları takdirde sosyal bir belediyecilik yapacaklarını ve buna dair projeleri yaşama geçireceklerini söyleyen Soyer, bu projelerden bazılarını Halksüt, HalkEt, HalkBalık gibi isimlerle sıraladı.

EN ÇOK TARIMA ÖNEM VERECEĞİZ

Tarımın gelişmesine dönük çok sayıda projeleri olduğunu söyleyen ve en çok tarıma önem vermek istediklerini belirten Soyer, bu projeleri “2. cemre” olarak adlandırdıkları 9 Mart'ta Ödemiş'te açıklayacaklarını ifade etti. Bir soru üzerine AKP hükümetinin sadece İzmir'de değil, tüm ülkede sıkıntı içinde olduğunu kaydeden Soyer, “İzmir'e hak ettiği kaynak aktarılmıyor. Bunun en somut örneği metro için üç büyük ile ayrılan paylar oldu. İzmirli bu yapılan ayrımcılığı görüyor. Gereğini de yapacaktır” dedi.

90 DAKİKA DEVAM, ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Başka bir soru üzerine ulaşımda 90 dakika uygulamasının devam edeceğini, 06-07 ve 19-20 saatleri arasında ise indirim düşündüklerini aktaran Soyer, çocukların ücretsiz taşınması ile ilgili de çalışmaları olduğunu dile getirdi. Tarım Bakanı’nın “İzmir’e belediye başkanı değil şirket CEO'su seçiliyor” sözleri ile ilgili soruya “Baştan sona yanlış bir düşünce. İzmir ya da yerel başka yönetimler asla bir şirket gibi yönetilemez” diye yanıt veren Soyer, CHP’nin bazı ilçeleri kaybedebileceği ile ilgili düşüncenin sorulması üzerine de “Ben böyle düşünmüyorum. Dün Buca’nın yoksul mahallelerini dolaştık. CHP'nin üçüncü olduğu yerleri. Çok büyük bir heyecan var” dedi.

BAŞARI HİKAYESİ İZMİR’DEN BAŞLAYACAK

Yamanlar Dağı’na yapılması planlanan atık depolama tesisi ile ilgili soruya, “İzmir'in bir değil üç atık depolama tesisine ihtiyacı var. Bunların yeri henüz net değil. Ancak Viyana’da, Londra’da çöp alanları kentin içinde ve hiçbir sıkıntı yoksa bunu İzmir’de de başarabiliriz” dedi. Soyer, İZFAŞ binasının bir vakıf üniversitesine tahsisi ile ilgili soruya da “Bakacağız ama benim içime sinmedi” dedi. Soyer, “Kavga etmeye gelmiyoruz. İzmir için yutmamız gerekeni yutacağız. Türkiye'de demokrasinin yeniden canlandırılması için bir başarı hikayesi İzmir'den başlayacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Adayı Tunç Soyer ilk projelerini açıkladı

HDP'den CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'e destek