Bursa’da Evrensel Gazetesiyle dayanışma yemeği düzenlendi. Dayanışma yemeğinde medya üzerindeki baskıların birlikte dayanışma içerisinde aşılacağı mesajı verildi.

Evrensel Gazetesinin kurulduğu günden beri çeşitli baskılarla susturulmak istendiğini söyleyen Bursa muhabiri Uğur Ökdemir, “Gazetemiz kurulduğu günden beri işçi sınıfının bir kürsüsü, tüm ötekileştirilmişlerin sesi oldu. Gazetemize geçmişte olduğu gibi bugün de çeşitli davalar açıldı ve bunlar para cezasına çevrilerek baskı altına alınıp susturulmak isteniyoruz. Ama unuttukları bir şey var, Evrensel Gazetesi kurulduğu günden beri gücünü okurlarından alıyor. Bugün burada olduğu gibi yurdun her yerinde gazetemizle dayanışma etkinlikleri düzenleniyor. Bizler bu baskıları burada göstermiş olduğumuz dayanışmayla aşacağız” dedi.

“BU SALTANATI BİZ BİTİRECEĞİZ”

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Bütün zorluklara, karşı duruşlara karşı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Az çok yeter yetmez Türkiye’nin her yerinde fedakarlıkla bir şey yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin her yerinde bir sandık dayanışması bir toplumsal dayanışma AKP ve MHP’ye karşı bir başka cepheyi örmeye çalışıyoruz. Hepimiz bu tozlu dumanlı ortamda birazcık olsun kendimize gelmeye çalışıyoruz” dedi.

Ben siyaseti Evrensel gazetesiyle öğrendim diyen Nilüfer Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi adayı Eren Öner, “Sokakta dağıtıcılığını yaptım, muhabirliğini yaptım. Ben gençliğin adayıyım. Gerçekleri her yerde savunmak için adayım. Berat Albayrak ‘bizim belediyeciliğimiz tarih yazdı’ dedi evet bu sözlere katılıyorum ama onların belediyecilik anlayışı rantın, yolsuzluğun, ikiyüzlülüğün, doğa katliamının, sağlıksız bir çevrenin tarihini yazdılar. Biz bu tarihi değiştirmek için dayanışma duygusuyla seçime gireceğiz. Seçimlerde demokrasiden yana, halktan yana, insanlıktan yana bütün adaylara başarılar diliyorum. Bu saltanatı biz bitireceğiz, bu saltanatı gençler bitirecek” dedi.

Dayanışma yemeğine KESK’e bağlı Eğitim Sen, SES, Yapı Yol Sen, Tarım Orkam Sen, DİSK’e bağlı Gıda-İş, Bursa SMMMO, Eğitim İş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Nilüfer Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi adayı Eren Öner’in yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. (Bursa/EVRENSEL)