Zonguldak'ta grizu patlamasında ölen madenciler ocak önünde anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağında 3 Mart 1992’de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi, facianın meydana geldiği ocak girişinde anıldı.

Maden işçileri Fotoğraf: Gürkay Gündoğan/ DHA

Yapılan törene, maden işçilerinin yanı sıra, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci katıldı.

Fotoğraf: Gürkay Gündoğan/ DHA

“TAŞERON UYGULAMASIYLA FACİALAR YAŞANDI”

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, her faciadan sonra gerekli önlemlerin tartışıldığını ve alındığını iddia etti. “Özellikle taşeron uygulamaları ile disiplin bozuldu ve başka facialar yaşandı” diyen Demirci, “Yaptığımız uyarılar sonucu TTK’de taşeron uygulamasına son verildi” dedi.

Maden işçileri Fotoğraf: Gürkay Gündoğan/ DHA

ZONGULDAK VALİSİNİN SÖZLERİ, ERDOĞAN’I AKILLARA GETİRDİ

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise madenlerde yaşanan iş cinayetlerinin, madenciliğin karakterinde olduğunu iddia etti.

“Biz riski azaltmak zorundayız. Her şeyi yapsanız da yine bu risk bu işin karakterinde var. Yüzde sıfır risk bu işin karakterinde değil” diye konuşan Vali, “Siz evden çıkarken helalleşerek çıkıyorsunuz. Madencilikte bu var. Madencilik güle oynaya yapılacak iş değil maalesef. Bize düşen ise bu riski en az indirmek” ifadelerini kullandı.

Valinin sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014 yılında meydana gelen Soma katliamından sonra söylediği "Bunlar sürekli olan şeyler, bu işin fıtratında bu var" sözlerini akıllara getirdi.

Soma’da miting: Sorumlular maden kazalarına 'fıtrat' diyenlerdir

Maden işçileri Fotoğraf: Gürkay Gündoğan/ DHA

Maden işçilerinden Umut Kılıçarslan da, 27 yıl önce yaşanan acıyı bugün aynı duygularla hissettiklerini söyledi. Madenciler için hüzünlü bir gün olduğunu ifade eden Kılıçarslan, “263 madenciyi bugün anıyoruz. Bugün çok üzüntülüyüz. Bir daha böyle kazalar yaşanmasın” dedi.

Anmanın ardından işçiler, yer altına inerek mesailerine başladı. (Zonguldak/DHA)