Sağıroğlu: Patronları karşısına alamayanlar halk sağlığını koruyamaz

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Tuncay Sağıroğlu, Türkiye'de kanser oranının en yüksek olduğu yerlerden biri olan Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesinde yerel seçim çalışmaları kapsamında ev toplantıları düzenliyor.

Ergene Nehrinin en büyük ve en çok kirleten kolu olan Çorlu Deresinin kirliliği bu toplantılarda gündeme gelen konulardan. Sağlık Mahallesi halkı yazın derenin kokusundan, yaydığı hastalıklardan şikayetçi. Bunun için birçok çalışma, yürüyüş ve eylem yapılmasına rağmen sorun yıllardır devam ediyor.

“CUMHUR İTTİFAKI” DA “MİLLET İTTİFAKI” DA SORUMLUDUR

Kirliliğe ilişkin konuşan Tuncay Sağıroğlu, bölgedeki fabrikaların denetimsiz bir şekilde sanayi atıklarını dereye akıttığını ve yerel yönetimin de buna yıllardır göz yumduğuna dikkat çekti. Yapılan sağlık taramalarında kanser vakalarında büyük bir artış olduğuna belirten Sağıroğlu, halk sağlığını ilgilendiren konunun gizlenmeye çalışıldığına ve bu bilgileri açıklayan bilim insanları hakkında davalar açıldığını hatırlattı.

Sağıroğlu, "Ne AKP ve Cumhur İttifakı ne de burada yerel yönetimlerde iktidar olan Millet ittifakı partileri bunu çözemez. Çünkü bunlar bu durumun sorumlusudur. Dereyi kirleten patronları karşısına alamayanlar kirlenmeyi önleyemez. Bugün bir tarafta Çorlu Deresini kirletenler deri, tekstil, kimya patronları ve buna göz yumanlar ile Sağlık Mahallesinde yaşayan emekçiler var. Patronların bu pervasızlığına ve göz yummasına karşı başta Sağlık Mahallesi olmak üzere Ergene ilçesinin bütün emekçileri birleşmeli. Bizim tarafımız emekçilerin yanıdır. Halkçı belediyecilik anlayışı da emekçilerin yanıdır" dedi.

"OYLARIMIZDAN BAŞLAYARAK ARTIK BİR ŞEYLER DEĞİŞMELİ"

Yapılan toplantıların birinde “Yıllardır derenin temizlenmesi için mücadele ettik. Bu mücadelemizde belediyeyi istediğimiz gibi yanımızda görmedik. Buna yönelik bir çalışma yürütmedi. Burada artık bir şeyler değişmeli” diyen derenin kirlenmesini engellemek, temizlenmesini sağlamak için mücadele içinde yer alan ve aynı zamanda da deri işçisi olan Güler Hanım ve toplantıya katılanlar “Değişimi oylarımızı değiştirmekten başlayacağız” diyerek Sağıroğlu'yu destekleyeceklerini bildirdi.

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