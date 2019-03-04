04 Mart 2019 11:13
Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza
Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.
Açıklamada Şişli-Sanayi durakları arasında ücretsiz otobüs seferi yapıldığı duyuruldu. (DHA)
ETİKETLER: metro
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