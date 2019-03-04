Ekmek ve Gül’ün kitabı “Haklarımız Var” 8 Mart’ta kadınlarla buluşuyor

ekmekvegul.net’in “İşçi Kadınlar Soruyor, Ekmek ve Gül Yanıtlıyor” köşesine gelen sorular ve yanıtlardan kitap çıkarıldı. Kitap, “100 soru, 100 yanıtta” kadın işçilerin haklarını masaya yatırıyor.

Kitap, işçi kadınların sorunlarını gözler önüne sermeye çalışırken, bir yandan da işçi kadınların haklarını ve hak arama yöntemlerini aktarıyor. Ücretten fazla mesaiye, işçi sağlığından hamile işçilerin haklarına, yıllık izinden süt iznine, işten çıkarmadan haklı fesih hakkına, işsizlik ödeneğinden emekliliğe kadar çalışma yaşamında genelde işçilerin, özelde ise kadın işçilerin haklarına ilişkin detaylı bilgileri sunan bu çalışma, yalnızca kadın işçiler için değil erkek işçiler için de bir başvuru kaynağı.

Bu kitap, kadın işçilerin haklarını anlatıyor ama bu hakların yeterli olduğunu iddia etmiyor. Aksine bir yandan mevcut hakların sonuna kadar kullanılabilmesinin yol ve yöntemlerini sunarken bu hakların neden yetersiz kaldığını ve nasıl geliştirilebileceğini de ele alıyor. İşçilerin bir araya gelerek neler yapabileceğine, sendikal örgütlenme ile neler kazanabileceğine dikkat çekiyor. Tam da bu yüzden aylardır sendikal hakları için direnen Flormar işçilerine selam gönderiyor!

Yazar: Onur Bakır

Yayına hazırlayanlar: Sevda Karaca, Fulya Alikoç

Kor Kitap & Ekmek ve Gül işbirliğinde... (HABER MERKEZİ)