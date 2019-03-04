Erdoğan'a hakaret davaları: Baba-kız birbirinden şikayetçi oldu

M.C. isimli baba, üniversite öğrencisi kızı A.T.C.’den “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu işlediği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Ardından da A.T.C., babası M.C.’nin “Erdoğan’a hakaret” ettiğini öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“ÇOK ZORUMA GİTTİ”

Kızının Erdoğan’a hakaret ettiğini öne süren baba M.C., 14 Ocak 2019’da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde, “Kızım A.T.C., sayın Cumhurbaşkanımız ve şahsıma hakaret etmiştir, çok zoruma gitmiştir” ifadesine yer veren M.C., kızının cezalandırılmasını istedi.

Babasının suç duyurusu üzerine A.T.C. hakkında, “Cumhurbaşkanı”na hakaret’ten soruşturma başladı. 17 Ocak’ta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu’nda ifade veren A.T.C., suçlamaları reddetti ve babasıyla arasının bozuk olduğunu söyledi. A.T.C., savcılıktaki ifadesinde şunları dile getirdi: “M.C. benim babamdır ve babamla aramız bozuktur. Kendisi sürekli beni arayarak ve mesaj göndererek bazı ithamlarda bulunmaktadır. İhbara konu mesajda bu şekilde babamın bana gönderdiği mesajlar sırasında benim o anki sinirle babama karşı yazdığım bir mesajdır. Zaten babam da siyasi olarak AK Parti karşıtı bir insandır. Bizi de sürekli bu şekilde yetiştirmeye çalışmıştır.”

A.T.C. hakkında kovuşturma başlaması için Adalet Bakanlığı’ndan izin gerekiyor. Fakat aradan geçen sürenin ardından bu sefer de A.T.C., babasının Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğini bildirerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. A.T.C., dilekçesinde şunları kaydetti: “Babam M.C., Facebook hesabında, arkadaş olduğu kullanıcılarla siyaset içerikli sohbetlerde bulunmuş olup, bu sohbetlerde sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve birçok siyasi lidere ağza alınmayacak sözler yazmış ve nefretini dile getirmiştir. Aile içindeyken de sık sık Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyordu. Babam M.C.’den davacı ve şikâyetçiyim.”

Savcılık ise M.C. hakkında takipsizlik kararı verdi.

66 BİN 961 SORUŞTURMA

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz; Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı 2014’ten itibaren Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla toplamda 66 bin 691 soruşturma açıldığını söyledi. Aynı suç kapsamında 12 bin 305 davanın açıldığını aktaran Prof. Dr. Akdeniz, şöyle konuştu: “Sırf 2017’de 20 bin küsur, 2016’da ise 38 bin küsur soruşturma açılmış. Bu rakamlar gitgide artıyor tabii. Soruşturmaların büyük bir kısmı da yargılamaya dönüşecek. Sadece bir kişiyle ilgili suça dair bu rakamlar çok yüksek.” (HABER MERKEZİ)